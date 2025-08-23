Más de 400 llamadas al 911: El viento Zonda en Salta causó 20 focos de incendio

Incendios: Pese a la alerta, realizaron una quema ilegal en un loteo
El subsecretario Ernesto Flores cuestionó la irresponsabilidad de quienes provocaron incendios en plena alerta meteorológica. Ambiente intervino y aplicó sanciones.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.Salta23/08/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el intendente Capitalino, Emiliano Durand, coordinaron ayer acciones y acompañaron la labor desplegada por equipos de lucha contra incendios en más de 20 focos ígneos registrados en Capital, San Lorenzo Chico, San Luis, El Encón, La Silleta, General Güemes, El Bordo, entre otros puntos.
Los múltiples operativos contaron con más de 100 policías, personal de la Subsecretaría de Defensa Civil, distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios, áreas de la Municipalidad de Salta, Samec, y Aguas del Norte para el abastecimiento de los recursos operativos como autobombas, camiones cisternas y camionetas de ataque rápido.
Se trabajó en focos de incendios registrados en Quintas y Chacras de Santa María de San Lorenzo Chico, en los barrios Sarmiento, Villa Los Sauces, Villa Soledad, Santa Rita Oeste, Progreso, 14 de Mayo, El Prado, entre otros de Capital, en La Merced Chica, El Encón, La Silleta, General Güemes, El Bordo. La zona más afectada fue la de Villa Violeta en San Luis donde se registró un incendio de magnitud con viviendas afectadas y daños materiales. Personas fueron asistidas por el Samec por intoxicación por humo.
En ese contexto durante la jornada se registraron más de 400 llamadas al 911. La logística y distribución de recursos se coordinó desde el Comando de Operaciones que se habilitó en el Sistema de Emergencia a cargo del subsecretario del organismo Norberto Mastrandrea, el director del Centro de Coordinación Operativa, Darío Guzman, y el jefe del Departamento Bomberos, Mario Sacarías.
El ministro Solá Usandivaras agradeció a los equipos de lucha contra incendios que asistieron durante la intensa jornada e instó a la responsabilidad ciudadana para que se cumpla la prohibición de quemar pasto y basura en época de alerta de incendios forestales. Por su parte, Durand se refirió a que este tipo de incendios no son naturales sino originados por el hombre por lo cual apeló a la toma de conciencia por el daño que ocasionan.
Se recuerda que está prohibido realizar quemas de pastos, restos de poda, hojas, y residuos. No se debe arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al 911.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.