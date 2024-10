Editorial Cara a Cara: "Es La Libertad Avanza contra el Partido Justicialista"

"¿Qué tal cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Termina otra semana de vetos. Estamos ya uno por semana prácticamente. En definitiva, más allá de los pocos Diputados que tiene el partido gobernante, parece que siempre consigue héroes para poder llevar a su molino y que de esa forma se puedan justificar los vetos que el Presidente hace. Ya van dos, ya fue el de las jubilaciones el primero y el segundo sobre los estudiantes. Ahora, yo me imagino que la gente de Milei es consciente del riesgo que está corriendo con las cosas que están haciendo. Porque más allá de la parte económica hay una parte social que es la que lo llevó a Milei a ocupar el lugar que ocupa.

El PRO colaboró totalmente como para que eso sea así. El PRO sigue colaborando porque en definitiva vota una cosa un día, después al otro día se da vuelta y vota otra cosa. Y con los pocos Diputados que tiene el partido de la Libertad Avanza, mantiene el poder y mantiene en definitiva lo que se propone.

Ahora, los dos elementos que han llevado seguramente a Milei a la presidencia de la nación, entre otros, la gente que lo puede haber votado, están los jubilados seguramente influenciados por sus propios nietos. O sea, los chicos fueron una cosa fundamental, se entiende, en esta campaña de la presidencia del señor Milei para que llegue a ser Presidente de los argentinos.

Ahora se trata precisamente de los chicos y los chicos están siendo afectados por la política de Milei y los jubilados ya lo fueron. Ahora en esto están perdiendo la Libertad Avanza y está perdiendo el PRO. Bueno, ¿será por eso que hay tanto movimiento y tanto hormigueo en las filas del partido justicialista, que ya se están peleando por quién puede ser presidente del partido. Eso es poder y lo que se está buscando es poder. Así que el justicialismo está haciendo su trabajo como lo ha hecho siempre. Ahora, ¿con quién se va a enfrentar? Y se va a enfrentar con un hombre que hasta ahora, estos diez meses que se cumple ahora, indudablemente que en los últimos tres o cuatro meses se ha debilitado bastante su figura.

Por otro lado, la figura de Macri, que va pegada a la de Milei, los radicales que prácticamente no existen y cambiemos que, bueno, ya no cambiamos nada porque se desarmó todo. Así que estamos realmente en una alternativa, parece que es interesante para la próxima elección. Es la Libertad Avanza contra el Partido Justicialista. En principio eso es lo que se visualizaría.

En la provincia de Salta no se está hablando tanto de políticas, se está hablando de otra cosa, lamentablemente, y es el tema del narcotráfico. Es el cuarto programa en el que hablamos de ese mismo tema, sencillamente porque ha sido declarado prácticamente la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, como la capital del noroeste argentino en lo que hace al tráfico de drogas.

Llamó la atención un movimiento que se generó en el aeropuerto este jueves. Tenemos una fotografía de 20 gendarmes aproximadamente, llevándose a un preso de máxima peligrosidad. Un hombre que había estado prófugo durante cinco años, lo encontraron en Orán, lo trasladaron a la Ciudad de Salta, estuvo en el penal de Villa las Rosas. En el penal de Villa las Rosas había otro preso, un ex compañero de él, narcotraficante también, que estaba preso, algo pasó. Hace 48 horas ese cómplice del preso de alta peligrosidad murió. ¿Cómo? Y parece que fue un asesinato. Por lo menos así lo cree la familia del hombre que estaba detenido en Salta.

¿Qué hizo la autoridad nacional? La señora Patricia Bullrich lo publicó en las redes sociales el hecho del traslado de este señor Palavecino desde la cárcel de Villa las Rosas, esto fue a las 10 de la mañana, directamente al penal de Ezeiza.

Eso viene a cuento de qué, viene a cuento también de que se mezcla con la parte política. Esta semana se ha viralizado un video. La Diputada Nacional Orozco y el Diputado Nacional Emiliano Estrada. Esto llamó poderosamente la atención, o sea, los dos que piensan las mismas cosas, respecto de la situación del narcotráfico en el norte.

Parece que esto que pretendía la Diputada Nacional Orozco lo cumplió, la Justicia Federal o la Nación está interviniendo. Eso lo está haciendo en conjunto, ustedes lo escucharon, lo hace conjuntamente con el gobernador de la provincia, porque en definitiva hay amenazas contra el Procurador de la Provincia.

En lo que hace a lo que dice la Diputada Nacional Orozco, de que la justicia no hace nada, indudablemente que algo debe estar haciendo porque hay un intendente destituido, no solamente por la justicia, sino también destituido por la Cámara de Diputados, y por otro lado, le aclaro y le digo a la señora Diputada Nacional Orozco, que las cosas no son así tan sencillas como ella los plantea.

El Juez firmó la orden de que este señor que era el intendente del lugar que se llama Carlos “conejo” Martínez, bueno, puede cumplir la prisión preventiva en su domicilio. Lo detuvieron hace una semana atrás, y hoy ya está en su domicilio, será porque así lo dicen las leyes, no sé, mucho de esto no entiendo, pero indudablemente un Juez no va a tomar una medida diciendo una cosa siendo que las leyes dicen otra. Por lo tanto, justicia en la provincia de Salta se puede decir que hay. Y de todas formas le voy a aclarar a la señora Orozco que ella está sentada en su lugar en la Cámara de Diputados de la Nación como Diputada Nacional, por lo tanto, tiene que tener contacto directo con el partido que la avala. Parece que la Libertad Avanza después de un tiempo y después de haber visto la situación y haber reflexionado la señora Bullrich, junto con el Congreso que se hizo en Salta, y con las autoridades de la Policía Federal y la Policía de la Provincia, algo está HACIENDO.

El otro señor que veían, sentado en una banca, diciendo cosas que realmente no tienen mucha identidad viniendo de donde vienen, porque no hay que olvidarse que el Diputado Emiliano Estrada viene nada más y nada menos que de La Cámpora. La Cámpora manejó el país los últimos 4 años, entonces la pregunta sería, qué se hizo en la frontera en estos últimos 4 años para sacar el tema de los contrabandos, para sacar el tema de la droga de la zona caliente como es el norte argentino.

La verdad que creo que no mucho, esta noche hemos invitado a un señor que está nombrado por el gobierno de la provincia, Adrián Zigarán, para que nos explique qué está pasando en Aguas Blancas, que es precisamente el lugar donde este señor, “conejo” Martínez, era nada más, y nada menos que el intendente. Llegó como Intendente en 2023, como candidato del partido del señor Pino Pas Posse, que a su vez llevó como candidato a intendente en la Capital de Salta, el señor Marcos Urtubey. Ningún partido mayoritario, ni nada por el estilo, por ese partido entró este señor Conejo Martínez que está detenido hoy en forma domiciliaria. Lo vamos a hablar esta noche.

Vi una publicación en internet que hizo la señora Mónica Juárez, la verdad que me llamó la atención porque directamente le contestaba a la señora Orozco, la hemos invitado esta noche, porque yo no conozco mucha actividad legislativa de la señora Orozco más allá de este tipo de contestas que uno ve que son directamente promocionados para una campaña, o sea, porque yo creo que la primera vez que debe haber viajado a Aguas Blancas para salir ahí en una explicación que da y pedir una emergencia de narcotráfico en el Congreso de la Nación. Diputada, ¿no era más fácil llamar a la señora Bullrich y decirle, señora Bullrich, usted sabe que tenemos problemas en Salta, estamos quedando como una provincia realmente muy ligada al narcotráfico, yo le pediría su intervención, tal vez hubiese sido mucho más rápido el trámite, mucho más sencillo y mucho más honesto.