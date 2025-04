Editorial Cara a Cara: "Los católicos no supimos defender al Papa en Argentina"

"¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. La verdad que es un día triste hoy para hacer un programa teniendo en cuenta lo que nos ha pasado a todos los argentinos y a gran parte del mundo en esta semana con la desaparición física del Papa Francisco.

Tal vez uno de los argentinos más importantes que tuvo el país en el mundo está siendo velado en el Vaticano, el sábado va a ser el entierro. Está viajando muchísima gente, tal vez más de la esperada, un récord histórico en el Vaticano en base a la personalidad de este hombre y todo lo que hizo, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Trabajó para la gente, trabajó para el pueblo. Hasta ayer había 500 periodistas acreditados de distintos países del mundo para cubrir el acontecimiento.

Ahora claro, un hombre que durante 13 años no ha podido volver a su país, un hombre que siendo el más importante del mundo o uno de los más importantes del mundo, no pudo regresar a su país. ¿Por qué? Y bueno, seguramente por nosotros, por todos, unos de un lado, otros del otro. Si va a ser utilizado políticamente para uno, si va a ser utilizado políticamente para otro. Y yo creo que ahí nos tenemos que involucrar todos, no es que hay inocentes y culpables de que el Papa no haya venido, sino que en principio somos todos culpables. ¿Por qué somos culpables? Y porque a través de nuestro gobierno, primero estuvo peleado con Cristina un tiempo bastante largo y después con lo de Milei y fue realmente espantoso. Ahora nosotros, nosotros, los que podemos considerar que somos católicos, aunque no vayamos todos los domingos a misa, y tengamos un sentimiento especial hacia una persona, la pregunta sería por qué permitimos semejante maltrato hacia este hombre. Tanto de Cristina en la primera época, y ahí parece que era una situación muy especial con Néstor Kirchner, porque era quien se cruzaba en frente de quien para ir a saludar al otro, y así empezó toda la historia. Bueno, después hubo un pedido de perdón de parte de Cristina, Cristina visitó varias veces al Papa, tenían largas conversaciones, tales así que nosotros en una oportunidad viajamos, cuando viajó Juan Manuel Urtubey, viajamos a presenciar la reunión, porque iba Macri, el presidente de los argentinos, y la duración con Macri de la entrevista con el Santo Padre fue de 5 minutos, 5 minutos. Según dice la gente de la iglesia, las personas que están cerca del Papa, no hubo ningún tipo de conversación, o sea, Macri se sentó, lo saludó en el escritorio, el Papa esperaba que Macri hable, Macri no hablaba, esperaba que hable el Papa primero, tuvieron así 5 minutos hasta que el Papa dijo, bueno, creo que ha terminado el pedido de audiencia, así que ya estamos. Se levantó Macri, se fue, con una cara de que ni le cuento, de ahí se fue a la casa de la Embajada Argentina que está en la Avenida de la Conciliación, ahí estuvimos todos los periodistas, habló de cualquier cosa, Macri, menos de la entrevista con el Papa. ¿Por qué? Porque no había sido ninguna entrevista y no habían hablado absolutamente nada. Pero hubo mucha falta de respeto dentro de nuestro país que tal vez nosotros, los católicos, no supimos defenderlo.

Anoche estaba viendo un material que viene directamente de España, de cómo nos ven los españoles o cómo nos ve un sector de los españoles, periodistas, de todas las cosas que pasaron en nuestro país y sin embargo, sin embargo, el Papa lo recibió a Milei. Pero vamos a hacer un poquito de historia, por lo menos cómo nos ven afuera, no vamos a ir ni siquiera a cómo nos vemos localmente, cómo nos ven de afuera de lo que había dicho el Papa, el Papa lo recibió, lo que había dicho mi ley con respecto al Papa. Y no están exagerando para nada los periodistas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hicimos nosotros en el medio de este año y pico donde las relaciones prácticamente con el Vaticano estaban cortadas? Y en más de una oportunidad, el propio Papa se despidió con dichos y con cosas con respecto a la situación argentina sin nombrar precisamente al gobierno argentino. Nosotros, los católicos, los que creemos en la figura del Papa, ¿por qué le hemos permitido eso al presidente de los argentinos? Y ahora viene la hipocresía más grande, o sea, se están peleando todos por ver quién va, o sea, van a viajar en el día de mañana. Sin embargo, la familia de Bergoglio, por no tener un solo peso, por no tener para comprar pasaje, no viaja, o sea, viaja a través de una concesión que le hizo un periodista de una agencia de viajes que llamó por teléfono al programa del periodista, que no apareció, y le consiguió dos pasajes para poder viajar a Roma para ir al entierro. O sea, no se preocupó ni el pueblo argentino, ni la iglesia argentina, aunque tal vez eso hubiese cuestionado, hubiese dicho que no, el Papa si estaría vivo, no gasten plata en esto, quédense donde están y sigan rezando por mí. El gobierno no dijo ni una sola palabra y ahora se están peleando, se supone que más de 30 personas van a viajar a este homenaje que se le hace el día sábado en el entierro del Papa. Pero eso no es todo. Las personas que viajan...

¿Pero qué decía el Papa con respecto a la situación argentina? Mire, escúchenlo cortito nomás. Por supuesto que el mensaje del Papa iba dirigido directamente a la señora Patricia Bullrich. Sin embargo, la señora Patricia Bullrich mañana se va a subir en un avión junto con la señora Petovello, del Ministerio de Capital Humano, que escondía la comida, cosa que también fue criticada por el Papa. Y la señora Bullrich, con todo esto que recibió por parte del Papa, mañana se va a subir en un avión para hacer la despedida del Santo Padre. La pregunta es, ¿puede haber tanta hipocresía en el mundo? ¿Podemos soportarla nosotros? ¿Alguna vez usted escuchó que el señor Milei pida disculpas al pueblo argentino, al pueblo católico? La verdad no se escuchó nunca, públicamente no lo hizo nunca. Si lo habrá hecho en la intimidad con el Papa, la verdad que no lo sabemos ni lo sabremos nunca ya. Pero ante los demás siempre quedó como la persona que más difamó a un Papa, al hombre que durante 13 años no pudo volver al país por problemas generados por ellos mismos, que son los políticos que crean las grietas. Y si no, díganme ustedes si no es crear una grieta de partir así a católicos y no católicos en una situación de un hombre que es del mundo, porque en definitiva lo que ha quedado demostrado con la muerte del Papa que es un hombre del mundo. En todos lados se han hecho reconocimientos, en todos lados. Y nosotros tenemos un gobierno que lo ha degradado, que le ha dicho cosas, que están mostrando además una hipocresía terrible.

El hecho de viajar mañana no queda más ni menos que como un hecho hipócrita. Viajan todos, todos los que el Papa ha criticado de las acciones que llevaban adelante en el gobierno argentino son los que se están peleando por subir al avión en el día de mañana. Y la familia del propio Bergoglio no puede viajar porque no tiene dinero para hacerlo. O sea, austeridad, buen comportamiento, gente de bien, se ha tratado de ensuciarlo a Bergoglio y ahora van a poner la carita ahí para una elección seguramente, porque hasta Adorni va. Adorni dijo que bueno, él va porque tiene que comunicar las cosas que hace el Papa. Es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno argentino con la situación del Papa ya muerto. Es vergonzoso.

Le digo lo que tenemos esta noche. Vamos a estar con el candidato a senador por el Frente Liberal Salteño. Es un hombre que hasta hace muy poquito estuvo en el gobierno provincial trabajando como presidente del directorio de REMSA. Es un hombre que viene del PRO, un bloque que ha quedado intervenido y destruido por los mismos integrantes del PRO. Indudablemente, entonces Alberto Castillo se decidió a armar con otras personas un partido nuevo. Frente Liberal Salteño se llama, por una Salta Libre. Vamos a estar hablando con él durante unos minutos como hacemos habitualmente.

Y el segundo caso es un caso muy particular. Porque en definitiva las posiciones hoy que da en las encuestas están muy por abajo. Pero son gente de muchos principios. Son gente de ideas muy claras. Y son gente que sin ponerle piedras en el camino a alguien o hacer cosas que no corresponden, siguen con su idea, con su política y es gente de política obrera. Usted sabe que Política Obrera es un desprendimiento del Partido Obrero. El Partido Obrero en su momento, tuvo en Salta nueve, concejales votados. Estuvo ahí de conseguir la presidencia del consejo. Uno decía, pero ¿cómo? Estamos en una ciudad, en una provincia totalmente conservadora y el Partido Obrero pone nueve a la pucha. Llamó la atención. Pero además eso no fue todo, sino que también puso a la senadora por capital, la señora Serrano. Esto era el POS en algún momento. Manejado, dirigido, mal dirigido también, porque si se desarmó y echaron gente, algo pasó ahí adentro, no lo supieron contener. Claudio del Pla, que todavía sigue estando en política, expulsó a esta gente. ¿Esta gente qué hizo? Armó un partido, Política Obrera. Muy bien, Política Obrera está trabajando. Por supuesto que esto indica que no hay ningún representante de la izquierda en la Cámara de Diputados, ninguno. Le saca representatividad durante todo el año, por más que trabajen y trabajen y anden por los barrios, no es fácil hacer política porque no es fácil llegar a la gente. Tal vez si estarían todos unidos para llegar a la gente, podría ser de otra forma. Pero esto lo vamos a hablar con Julio Quintana. Julio Quintana es candidato a Senador por la Capital. Qué bueno sería que algún día la izquierda se pueda juntar para que tengamos representantes de izquierda en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque siempre tienen cosas para decir. No hace falta una Cámara totalmente alineada donde todo lo que manda el Ejecutivo está bien, todo lo que dice el Ejecutivo está bien. Hacen falta, por lo menos, voces disidentes. Y ellos lo son. Así que sería bueno que la gente en esta oportunidad les pueda dar un voto de confianza a los fines de que puedan estar en las bancas que corresponde a quién. Y le corresponde a todos los diputados. Todos tienen las mismas calidades y cualidades. Por lo tanto, hay que repartir un poco el poder. Creo yo que es una responsabilidad que tenemos nosotros que somos los votantes. En un minuto después del primer corte volvemos y estamos ya con Alberto Castillo".