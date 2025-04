Castillo: “No se le puede pedir todo al Gobernador”

En declaraciones al programa Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña el candidato a senador por la capital del Frente Liberal Salteño, Alberto Castillo pintó un crudo panorama del funcionamiento político actual en la provincia. “Yo lo veo solo, un gobernador que está gestionando solo”, afirmó, al tiempo que apuntó contra la pasividad de la Legislatura y el propio gabinete provincial.

Para Castillo, el Ejecutivo se enfrenta a un entorno desarticulado que no acompaña las transformaciones necesarias. “Tenemos un ministro de Coordinación que es para sacarse el sombrero (por Sergio Camacho), ¿no es cierto? Pero después no acompaña el sector legislativo”, lamentó. En su diagnóstico, el sector parlamentario permanece inmóvil por temor a los cambios. “Está en un estate quieto... no quieren cambiar”, cuestionó.

Uno de los ejes principales de su propuesta electoral es la reforma del aparato estatal. “Hay que modernizar el Estado. Creo que hay que achicarlo. Si no, el gobernador no puede mantener la masa salarial, la salud ni la educación”, expresó. Para ello, planteó concentrarse en funciones esenciales y generar incentivos para ampliar la base de empresas. “Tenemos que aumentar la base. Hoy hay 100 empresas de magnitud; deberían ser 1000”, sostuvo.

El candidato también cuestionó el rol pasivo del Legislativo y su falta de iniciativa para generar propuestas. “No le podés pedir a un gabinete de 12 personas que desarrollen toda una provincia. Para eso están las cámaras legislativas”, sostuvo. Además, criticó duramente la reciente ampliación de tasas mineras. “Lo que van a aprobar es incorrecto. No se animan a decirle al gobernador que hay otras formas”.

Finalmente, Castillo aclaró su postura respecto al gobierno nacional y se diferenció de sectores libertarios provinciales. “Estoy alineado a muerte con Milei. Lo único que no juego es con La Libertad Avanza, con Olmedo con Zapata”, disparó. No obstante, valoró algunas medidas del presidente. “Me gusta lo que está haciendo en materia institucional, y el crédito del FMI es lo que nos permite levantar el cepo”, cerró.