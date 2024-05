SAETA respondió a las críticas por el aumento del boleto: “Tendría que costar 1800”

Ayer lunes se realizó la audiencia pública por la readecuación de la tarifa de SAETA en el área metropolitana. En diálogo con Aries, el presidente de la empresa, Claudio Mohr, cuestionó a quienes critican el pedido de aumento y cruzó a los diputados de la oposición.

SAETA pide que la tarifa pase de $490 a $743,56 y ahora la Autoridad Metropolitana de Transporte deberá decidir si acepta o no el incremento y de darse, cuál será la modalidad.

Ante ese escenario, Mohr, advirtió que sin la readecuación, al igual que cualquier empresa, no podrán pagar los insumos, salarios y mantener el servicio.

Entre los expositores figuraron legisladores de la oposición y plantearon “un boleto obrero".

“Respeto sus roles de opositores al gobierno de la provincia por haber confrontado y no haber podido ganar las elecciones”, chicaneó el titular de SAETA, sin embargo, pidió no perder la objetividad en el impacto de las paritarias, la inflación y la quita de subsidios del Estado Nacional al transporte del interior del país.

Apuntando a Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta de Unión por la Patria, deslizó un “doble discurso” ya que aseguró que en la Cámara baja nacional se manifiesta en contra de la crisis, la situación que agobia a la gente, las industrias y las empresas por la inflación, pero omite que Salta no está exenta de esa realidad.

Respecto a los diputados provinciales, alineados con el gobierno libertario, Mohr también disparó dardos.

“No los he escuchado manifestarse y repudiar la quita de los subsidios y se olvidan que tenemos que recalcular la tarifa que teníamos calculada con el aporte”, indicó, a lo que añadió el reclamo histórico por las asimetrías entre el AMBA y el interior.

Así las cosas, Claudio Mohr respaldó el boleto en Salta como el más económico del país - "la tarifa real tendría que rondar los $1800" como sucede en otras jurisdicciones - y advirtió que de no obtener el aumento, en un futuro no lejano, “sin los recursos no habrá colectivos”, sentenció el presidente de SAETA en Aries.