Sáenz llamó a afianzar la clase media; la salud y la educación pública

Este miércoles el Gobernador, junto al rector de la Universidad Provincial de la Administración Pública Tecnología y Oficios (UPATeCo), Carlos Morello, el inauguró en Rosario la Frontera una nueve sede en el interior destacando el carácter federal de su gestión. También estuvo presente el intendente, Gustavo Solís y otros funcionarios.

En un primer momento el mandatario recordó la génesis para transformar lo fue antes de asumir la Universidad Provincial de la Administración Pública.

“Había que ampliarla”, confesó para darles la oportunidad a todos los chicos y no tan chicos que quisieran progresar la posibilidad de una carrera corta con salida laboral y “que la podamos ofrecer desde el Estado”, agregó.

El Gobernador en su alocución resaltó cada día trabaja para responder a las necesidades de los salteños, lo cual admitió estar orgulloso por eso a pesar que falta mucho todavía.

“Hay que defender esos derechos, en los países en donde el Estado no está presente no existe la clase media, ni la posibilidad de decidir estudiar como la movilidad social ascendente”, sostuvo. “Es la idea de algunos y no la que nosotros tenemos”, añadió en alusión a los candidatos presidenciales que manejan entre sus propuestas la privatización de la educación y de la salud.

Sáenz admitió que hay gente que está cansada y con razón pero llamó a defender los derechos conquistados y advirtió que no todos son lo mismo porque cuando él prometió algo, trabajó para cumplirlo.