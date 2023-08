Raúl Medina destacó el rol de la Legislatura en el trabajo con los docentes autoconvocados

En su paso por “El Acople” el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, Raúl Romeo Medina, se refirió a la actuación de la Legislatura Provincial en el conflicto docente con los denominados autoconvocados.

“Este canal de diálogo se ha abierto con el sector de los autoconvocados que es un sector anárquico que no se siente representado por ninguno de los gremios docentes, pero que sin dudas busca que lo escuchen”, manifestó, destacando que “sin dudas tuvo un rol muy importante la Legislatura encabezado por el Vicegobernador y el Presidente de la Cámara de Diputados”.

Asimismo, resaltó la representación de los 23 departamentos y las comisiones de Educación de ambas Cámaras.

Medina, señaló que desde el 6 de junio se realizaron cinco reuniones en donde hubo un ida y vuelta con propuestas e inquietudes.

Al respecto, contó que de lo surgido en dichas reuniones se trasladará a la mesa de paritarias para fundamentalmente mejorar la grilla salarial docente. Trabajo que indicó se realizará en los canales oficiales de negociación con el Ministerio de Educación y los gremios.

“Acá hay que proteger el derecho de los chicos de recibir educación y ahí podemos encontrar un camino de ida y vuelta, de trabajo conjunto y compromiso que vamos a plantear en paritarias”, subrayó.

Por otro lado, Raúl Romero Medina sostuvo que de nada sirve cerrar las puertas sino todo lo contrario, que con diálogo se puede llegar a un consenso con el otro sector que judicializó el reclamo docente y continúa con las medidas de fuerza.

“Lamentamos que no se use la herramienta del diálogo, no por las instituciones sino por este sector que a su vez desconoce a sus otros colegas”, expresó.