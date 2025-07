Aunque River y Boca regresaron de manera anticipada a la Argentina tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, ambos clubes no se fueron con las manos vacías. A pesar del sinsabor deportivo, recibieron importantes premios económicos por su participación. Sin embargo, también deberán afrontar sanciones por conductas antideportivas.

La FIFA sancionó a ambos equipos argentinos por el alto número de amonestaciones y expulsiones acumuladas durante la competencia. Entre los 10 futbolistas que vieron la tarjeta roja en la primera fase del torneo, cinco pertenecen a River y Boca, lo que posicionó a los clubes entre los más sancionados del certamen.

Según el detalle oficial, River es el que más dinero deberá pagar en concepto de multas: USD 200.040. Este monto se desglosa en 11 tarjetas amarillas (U$S 12.500 cada una, totalizando U$S 137.500), dos expulsiones por doble amarilla (U$S 18.770 cada una, total de U$S 37.540) y una tarjeta roja directa (U$S 25.000).

Boca, por su parte, fue multado con U$S 112.500: cinco tarjetas amarillas (U$S 62.500 en total) y dos expulsiones por roja directa, ambas sufridas en el empate 2 a 2 ante Benfica (U$S 25.000 cada una, total de U$S 50.000).



Las sanciones, aunque menores en comparación con los premios por participación, representan un llamado de atención para ambos equipos en términos disciplinarios. De cara a futuras ediciones del certamen, la FIFA podría endurecer aún más los castigos para fomentar el juego limpio.