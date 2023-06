Autoconvocados redoblan la apuesta

En comunicación con Aries, trabajadoras autoconvocadas del sector salud, desde el acampe ene Plaza 9 de Julio, se refirieron a lo sucedido ayer en el Senado tras la aprobación de la ley antiprotestas.

Marina, una de las mujeres que acampa desde hace semanas, advirtió que “no solo va contra la lucha docente si no contra todos porque a partir de esta ley no vas a poder salir a manifestarte si no pedís permiso".

Asimismo, llamó a la comunidad a dimensionar el significado de la ley.

“Cuando el Gobierno quiere hacer lo que quiere hacer, lo va a hacer y nadie podrá salir a reclamar´”, agregó.

Lejos de ser un golpe para los autoconvocados aseguran estar fortalecidos y en unidad.

“Si pensaron que nos verían de rodillas, estamos más fuertes que nunca y es un llamado a todos porque si bajamos los brazos nos van a hacer lo que quieran más adelante”, destacó.

A su turno, otra de las trabajadoras lamentó que desde el Ministerio de Salud no se han acercado a la plaza, a pesar que desde hace 48 horas tres mujeres decidieron hacer una huelga de hambre. Además, contó que de lunes a viernes realizarán marchas a horas 20, hasta que los convoquen al diálogo.

“Vamos a hacer la campaña hormiga, vamos a estar por todos lados”, concluyó la empleada del área de la salud.