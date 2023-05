Conflicto docente: “El mensaje del diálogo no tiene nada que ver con la violencia”

Alejandra Cebrelli estuvo en El Acople y repasó el escenario de movilizaciones que se vienen produciendo hace semanas en toda la provincia.

“Sabemos que hay hambre, que hay una inflación galopante y que los sueldos no alcanzan pero tiene que cesar la represión, no podemos seguir echando más leña al fuego: los chicos tienen que ir a la escuela y las maestras volver a trabajar. El mensaje del diálogo no tiene nada que ver con la violencia” remarcó.

Por otro lado, indicó que es necesario conformar una mesa de diálogo para dar soluciones concretas y puntuales, aludiendo al gabinete que acompaña al gobernador Sáenz.

“Si el gobernador cambia o no su gabinete, nos excede como sociedad pero que funcione y le facilite su labor de gobierno sí es su responsabilidad. Hace falta un diálogo con las instituciones involucradas y principalmente con los autoconvocados” detalló.

Cebrelli concluyó refiriendo al sueldo de los concejales, afirmando que es algo que “molesta mucho” en la sociedad.

“Si comparamos los sueldos de un legislador con los de un docente, es muy difícil decir que no hay dinero. Considero que hay que hacer una revisión de muchas cosas, es fundamental que dialoguemos pero debe ser real” cerró.