Cortes de luz en el micro y macro centro de la Ciudad

La interrupción del servicio eléctrico se registró pasada las 13 horas. Se informó fallas en la Estación Transformadora Salta Sur.

Salta21/08/2025

Pasadas las 13 horas de este jueves 21 de agosto, se registró una interrupción eléctrica en el micro y macro centro, como así también en la zona sur de la Ciudad de Salta.

EDESA informó que, por causas que aún se tratan de establecer, salió de servicio el Transformador Nº 2 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por la empresa transportista TRANSNOA.

Cerca de las 14 horas, el servicio eléctrico comenzó a restablecerse.

