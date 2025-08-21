“Se forman en la salud pública y luego se van”: Mangione pide la emergencia sanitaria por falta de profesionales

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, solicitó declarar la emergencia sanitaria en la provincia ante la crítica falta de especialistas, una situación que afecta sobre todo al interior y genera retrasos en cirugías y tratamientos esenciales. Según explicó por Arieas, las áreas más afectadas incluyen anestesia, neurología infantil, terapia pediátrica y psiquiatría, donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

“Actualmente son muy pocos los anestesiólogos de planta en la administración pública; la mayoría trabaja en el sector privado, lo que obliga al Estado a pagar casi 400 millones de pesos al mes en honorarios externos”, precisó Mangione.

Además, denunció que la distribución desigual de salarios y la resistencia de asociaciones profesionales dificultan aumentar los cupos de residentes según la necesidad provincial.

El ministro subrayó que el sistema enfrenta un problema estructural: los profesionales se forman en la salud pública y luego migran al sector privado. Por eso, remarcó la urgencia de poder ampliar los cupos de formación según la demanda: “Hice un planteo para incorporar 12 anestesiólogos, otro de seis, y ellos solo aceptan tres. No cubre la necesidad”, afirmó, destacando que la falta de médicos también repercute en otras especialidades, como la neurología infantil.

Así, Mangione advirtió que la sobrecarga afecta directamente al Hospital Materno Infantil de Salta capital, donde se concentra la mayor complejidad de casos. “Cuando yo hice la propuesta el año pasado de mandar residentes formados al interior, no me dejaron sacar la ley. Esto se va a tornar muy peligroso. Es peligrosísimo no tener diferentes especialidades en todo el interior”, remarcó, señalando que la emergencia sanitaria permitiría flexibilizar restricciones y garantizar cobertura en toda la provincia.