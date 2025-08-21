Escándalo por coimas: Mangione recordó la denuncia penal en Salta por irregularidades en discapacidad

Por Aries, e ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, señaló que había advertido años atrás sobre irregularidades en el manejo de recursos de salud, cuando denunció faltantes millonarios y, ahora, la existencia de “kioscos” dentro del sistema que complicaban la atención a los pacientes. “Siempre volvemos a lo mismo, está lleno de kiosco, y donde tocás sale pus”, afirmó, describiendo las dificultades para gestionar hospitales y formar especialistas.

En ese sentido, Mangione también señaló la falta de médicos en especialidades críticas y la necesidad de enviar residentes al interior provincial. “Tengo lugares totalmente descubiertos porque no tengo especialista… esto se va a tornar muy peligroso”, sostuvo, destacando que la administración sanitaria estaba limitada por estructuras que impedían una correcta distribución de recursos.

Su advertencia tiene que ver con la reciente difusión de audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que su titular, Diego Spagnuolo, denota un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la compra y venta de medicamentos. Según los registros, laboratorios habrían debido hacer aportes económicos para garantizar contratos con el Estado, coordinados por la droguería Suizo Argentina y figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Mangione sostuvo que este tipo de problemas afectan directamente a la eficiencia del sistema y a la atención de los pacientes. “Cuando chocás con una pared tras otra, se hace tedioso y difícil llegar… estamos trabajando para mejorar, pero siempre hay obstáculos”, explicó, recordando que sus denuncias datan de años atrás y que buscaban anticipar situaciones como la que hoy se investiga.

El ministro concluyó que, mientras persistan los “kioscos” y la falta de control, la atención sanitaria seguirá siendo vulnerable, y destacó la urgencia de garantizar transparencia en la administración de recursos y medicamentos en toda la provincia.