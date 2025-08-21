El intendente firmó el decreto que crea un fondo solidario permanente de $100 millones para cubrir traslados y estadías de niños y adolescentes de Salta que deban atenderse en dicho hospital pediátrico.
Escándalo por coimas: Mangione recordó la denuncia penal en Salta por irregularidades en discapacidad
El ministro de Salud Pública de Salta había denunciado faltantes millonarios y “kioscos” en hospitales antes de que se difundieran los audios que revelan supuesta recaudación ilegal de medicamentos.Salta21/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, e ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, señaló que había advertido años atrás sobre irregularidades en el manejo de recursos de salud, cuando denunció faltantes millonarios y, ahora, la existencia de “kioscos” dentro del sistema que complicaban la atención a los pacientes. “Siempre volvemos a lo mismo, está lleno de kiosco, y donde tocás sale pus”, afirmó, describiendo las dificultades para gestionar hospitales y formar especialistas.
En ese sentido, Mangione también señaló la falta de médicos en especialidades críticas y la necesidad de enviar residentes al interior provincial. “Tengo lugares totalmente descubiertos porque no tengo especialista… esto se va a tornar muy peligroso”, sostuvo, destacando que la administración sanitaria estaba limitada por estructuras que impedían una correcta distribución de recursos.
Su advertencia tiene que ver con la reciente difusión de audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que su titular, Diego Spagnuolo, denota un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la compra y venta de medicamentos. Según los registros, laboratorios habrían debido hacer aportes económicos para garantizar contratos con el Estado, coordinados por la droguería Suizo Argentina y figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Mangione sostuvo que este tipo de problemas afectan directamente a la eficiencia del sistema y a la atención de los pacientes. “Cuando chocás con una pared tras otra, se hace tedioso y difícil llegar… estamos trabajando para mejorar, pero siempre hay obstáculos”, explicó, recordando que sus denuncias datan de años atrás y que buscaban anticipar situaciones como la que hoy se investiga.
El ministro concluyó que, mientras persistan los “kioscos” y la falta de control, la atención sanitaria seguirá siendo vulnerable, y destacó la urgencia de garantizar transparencia en la administración de recursos y medicamentos en toda la provincia.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
El titular de Salud Pública señaló la migración de médicos al sector privado como un problema estructural y urgió medidas para cubrir la demanda en hospitales provinciales.
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
La directora de la institución destacó la participación de la comunidad salteña y el vínculo entre corredores y niños en el programa “Corro por vos”.
Cada mañana, decenas de vecinos hacen fila desde temprano para actualizar trámites y reclamar pagos que no recibieron.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.