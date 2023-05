Hace medio año espera que la Obra Social responda un amparo: "Es una tortura vivir así"

Por enero de este año, Marianela ingresó de urgencias al Hospital San Bernardo para una operación de apéndice, una vez que ingresó al quirófano los médicos detectaron un tumor en los intestinos por lo cual le pusieron una colostomía. Esto implica que para el depósito de la materia fecal necesita de una bolsa y otros instrumentos hasta que sanen sus intestinos.

“La bolsa te da vida”, bajo esos términos Mamaní destacó la importancia de cumplir con el tratamiento.

Continuando con su relato, la mujer contó que a los cinco días de haberse sometido a la operación, aún con dolor y el post operatorio inició los trámites en la obra social Galeno Consulting Group S.A., ubicada en Deán Funes N° 891, para pedir los insumos que tienen que ver con las bolsas, el pegamento y demás.

“A partir de ahí arrancó todo mi periplo porque a seis meses todavía no me dieron ni siquiera una bolsa”, precisó.

Las bolsas deben cambiarse día por medio por recomendación médica, pero Mamaní aseveró que por el costo de $8.000 pesos cada una, debe hacerlo cada 4 o 5 días.

“Eso implica que me lastime toda la piel porque está en contacto con la materia fecal. Es una tortura vivir así”, lamentó.

Dado que ninguna de las numerosas notas que envió a la obra social obtuvieron respuesta, la mujer por intermedio de su abogada acudió a la justicia y mediante un amparo le dieron la razón por lo cual la entidad deberá hacerse cargo de los gastos. Sin embargo, a dos semanas de dictado el amparo no hay respuestas.

“En el medio me enteré que la obra social quebró, esa era la razón por la que no se presentaban, nunca me enteré pero seguían facturando”, informó.

Ahora la letrada “pelea para otra prestadora me tome como afiliada y me dé las cosas que necesito”, concluyó.

Además, Marianela Mamaní está a la espera de los resultados de la biopsia por lo que ante un eventual resultado desfavorable deberá contar con la cobertura como paciente oncológica.