Tránsito: “De avanzar, no avanzamos mucho”

En el marco de los 74 años de la Creación de Tránsito municipal, el balance no es positivo según el jefe del Cuerpo de Motoristas, Reynaldo Guerra “no alcanza”. Por otra parte apuntó a tiempos de campaña en donde ingresa gente, pero no dependen de la repartición pública.

Este lunes en Tránsito municipal celebró el 74° aniversario de la creación de la Policía Municipal de Tránsito con un acto donde participaron autoridades municipales e invitados especiales. Actualmente el organismo forma parte de la Secretaría de Movilidad Ciudadana a cargo de Gilberto Pereyra.

En ocasión de los festejos, en Aries el jefe de Motoristas Reynaldo Guerra hizo un balance en sus 42 años de servicio, a uno de despedirse dado que iniciará sus trámites jubilatorios.

“A pesar de que tuvimos varios gobiernos pienso que nos hemos mantenido estables, de avanzar creo que no avanzamos mucho”, manifestó por tanto indicó que en estos más de 40 años la ciudad creció y el parque automotor a la par y los gobiernos no se ocuparon de eso.

“Cuando ingresé éramos 400 inspectores y en vehículos desbordaba y ahora no somos ni 150, y de los 150 no creo que estén en la calle”, lamentó.

En este sentido, Guerra expuso que por ese entonces desde el área se cubrían los cuatro puntos cardinales, la Terminal de ómnibus, cementerios y la presencia se sentía. Ahora el Jefe de los Motoristas dijo que no puede cubrir al mismo tiempo el centro de la ciudad y la periferia.

“Si mando gente al centro no tengo para las orillas, y si mando a las orillas no tengo para el centro. Somos pocos”, reveló a la vez que lamentó que en tiempo de campaña y con las distintas gestiones ingrese gente al sector pero no dependen de él, como así también les sacan vehículos, los plotean y no se los regresan.

Asimismo, Guerra contó que los pasos niveles y las escuelas son objetivos que no puede descuidar.