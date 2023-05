Mónica Juárez: "Trabajar con Bettina me resultó imposible"

La legisladora recordó cuando decidió incursionar en la política pese a tener una carrera exitosa en el periodismo. "Había mucho preconcepto conmigo si iba a ser una calienta banca o una diputada que me ponga a trabajar", indicó. "Me arremangué y fui a hacer mucho más territorio que inclusive hice con el periodismo. Una oficina a puertas abiertas", destacó.

Juárez manifestó que en su labor legislativa no le fue fácil en muchas oportunidades por no contar con el apoyo de sus pares, en particular mujeres. Y en este sentido, reconoció que "no todas las mujeres que llegan a espacios de poder piensan en otras mujeres".

Con respecto a esta reflexión, la legisladora explicó el porqué de su decisión de alejarse de Bettina Romero en estas elecciones pese a haber llegado a la Cámara con su apoyo.

"Poder trabajar con Bettina me resultó imposible, no hubo manera, difícilmente se pueda trabajar con alguien que ni siquiera te saluda, a ese punto", expresó indicando que el presentar una nota y esperar una respuesta era una "locura" porque fue muy "difícil y hostil".

Lo opuesto opinó de Emiliano Durand, candidato a intendente de Capital. "nos une la forma de ser y algo que es un denominador en común, con Darío Madile candidato a concejal y el gobernador Gustavo Sáenz es que estamos siempre en territorio", destacó y agregó que no son personas que están en una oficina sino que les gusta estar en donde deben estar.

"Entendemos la política desde un lugar de servicio", remarcó. Paralelamente, sostuvo que "merecemos una ciudad mucho mejor de la que tenemos" insistiendo que con Emiliano eso será posible.

"Cuando surgió trabajar con Emiliano coincidimos fácil, entendimos que las necesidades es estar en territorio", distinguió.

Puntualmente sobre los desafíos en la Cámara Baja, Juárez recordó que recibió cartas documentos del senador nacional Juan Carlos Romero, el miedo de no poder contestarlas, el miedo de que le digan que no podría renovar la banca, "cuando lo único que hice fue preguntar pero desde un recinto" - en referencia a la causa La Ciénaga que involucra a la familia Romero.

"He tenido que aguantar presión, sin embargo voy a una reelección porque hace 40 años una familia está manejando el poder político en Salta o intenta manejarlo, por eso que personalmente siento una gran necesidad de poder seguir un período más en la política y ojalá la gente pueda ver mi trabajo, lo valore y nos acompañe este domingo", reflexionó.

Por otra parte, la legisladora y candidata a renovar la banca habló de un proyecto que le generó entusiasmo y por el cual puede decir que cumplió con su palabra que es la Ley de Primer Empleo destacando el apoyo y la visión del Gobernador para apostar por la juventud, anticipó que buscará ayudar a mujeres mayores de 40 años a insertarse en el mercado laboral.

"Yo tengo toda la fe, sé que es ambicioso, pero como ya sacamos primera oportunidad laboral y entiendo la sensibilidad con la que trabajamos y cercanía con la que tiene el Gobernador. Yo entiendo que pueden llegar a ser muy viable. Espero no me cueste tanto como las leyes en estos tres años", finalizó.