Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"

En una entrevista con el programa de streaming Salta+IVA, la candidata a senadora en segundo término del Partido de la Victoria (PV) Laura Cartuccia, quien acompaña a Sergio Leavy en la fórmula, detalló cómo se concretó su incorporación y la visión que tiene sobre el escenario político actual.

La también diputada explicó que el domingo a las 19 horas, Sergio Leavy la llamó para proponerle la candidatura. “Me dijo que el espacio venía siguiendo mi trabajo y decidí sumarme y apoyarlo en la candidatura a senador nacional”, afirmó. Cartuccia se describió como una peronista no kirchnerista, una postura aceptada por su espacio. "Yo no soy kirchnerista y el espacio lo sabe y lo acepta, soy peronista no kirchnerista", aseguró. La candidata señaló que el desafío del espacio es convocar al peronismo, ya que Sergio Leavy tiene un "núcleo duro" de voto kirchnerista.

Al analizar el escenario nacional, Cartuccia sostuvo que la campaña será “dura y polarizada”, y que “no hay lugar para los provincialismos”. La diputada mencionó que el debate se centra en "Milei sí, Milei no", y destacó la necesidad de oponerse a las políticas del gobierno nacional, y agregó que el equilibrio fiscal de la Nación es "a costa de los recortes".

Al ser consultada sobre su salario, la entrevista subió de tono. Cartuccia reconoció ganar 3 millones de pesos, pero se quejó de no llegar a fin de mes. "Yo soy diputada y gano 3 millones de pesos y no llego a fin de mes. No jodamos con esto, la gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", declaró. La candidata afirmó que, si fuese médica, la pasaría mucho mejor, y al ser consultada sobre por qué está en la política, respondió: "Porque me gusta la política, porque decidí ser parte de un proyecto político". La entrevista culminó cuando Cartuccia se levantó de manera intempestiva y se retiró.