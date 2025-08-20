El kirchnerismo, la UCR disidente y Encuentro Federal reunieron el número de legisladores para habilitar el debate.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.Política20/08/2025Ivana Chañi
En una entrevista con el programa de streaming Salta+IVA, la candidata a senadora en segundo término del Partido de la Victoria (PV) Laura Cartuccia, quien acompaña a Sergio Leavy en la fórmula, detalló cómo se concretó su incorporación y la visión que tiene sobre el escenario político actual.
La también diputada explicó que el domingo a las 19 horas, Sergio Leavy la llamó para proponerle la candidatura. “Me dijo que el espacio venía siguiendo mi trabajo y decidí sumarme y apoyarlo en la candidatura a senador nacional”, afirmó. Cartuccia se describió como una peronista no kirchnerista, una postura aceptada por su espacio. "Yo no soy kirchnerista y el espacio lo sabe y lo acepta, soy peronista no kirchnerista", aseguró. La candidata señaló que el desafío del espacio es convocar al peronismo, ya que Sergio Leavy tiene un "núcleo duro" de voto kirchnerista.
Al analizar el escenario nacional, Cartuccia sostuvo que la campaña será “dura y polarizada”, y que “no hay lugar para los provincialismos”. La diputada mencionó que el debate se centra en "Milei sí, Milei no", y destacó la necesidad de oponerse a las políticas del gobierno nacional, y agregó que el equilibrio fiscal de la Nación es "a costa de los recortes".
Al ser consultada sobre su salario, la entrevista subió de tono. Cartuccia reconoció ganar 3 millones de pesos, pero se quejó de no llegar a fin de mes. "Yo soy diputada y gano 3 millones de pesos y no llego a fin de mes. No jodamos con esto, la gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", declaró. La candidata afirmó que, si fuese médica, la pasaría mucho mejor, y al ser consultada sobre por qué está en la política, respondió: "Porque me gusta la política, porque decidí ser parte de un proyecto político". La entrevista culminó cuando Cartuccia se levantó de manera intempestiva y se retiró.
“China es una amenaza para nuestros pueblos”: el mensaje del jefe del Comando Sur de EE.UUPolítica20/08/2025
Alvin Holsey alertó sobre la influencia de Pekín en América Latina y pidió mayor cooperación militar regional durante la apertura de la Southdec 2025.
La Vicepresidente participará el viernes del 90 aniversario de la localidad de Río Mayo, donde vivió durante parte de su infancia. Será recibida por el mandatario local, Ignacio Torres.
Gobierno evalúa aumento para personas con discapacidad con "ahorro" de auditorías
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X que el Gobierno Nacional analiza un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.
El sindicato que conduce José Luis Lingeri cuestionó el plan del Gobierno y advirtió que la lógica del mercado no garantiza inclusión ni acceso universal al agua y al saneamiento.
Francos advirtió que el Gobierno no podrá cumplir las leyes si Diputados revierte los vetosPolítica20/08/2025
El jefe de Gabinete sostuvo que la oposición busca una sanción “política” y que no hay recursos disponibles para financiar los aumentos de jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.