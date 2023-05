Otro faltazo de funcionarios municipales, ahora por la recategorización

En Aries la concejal Paula Benavides lamentó que una vez más no se presentaron y le respondió a la jefa de Gabinete, Agustina Gallo quien acusó a los ediles de hacer un “show electoralista”.

Este martes a horas 10 estaba prevista una reunión ampliada entre concejales y funcionarios para obtener información sobre la recategorización de catastros y eventuales modificaciones a la unidad tributaria 2023.

“Lamentable que no se presenten en el día de la fecha al Concejo Deliberante, hemos hecho una convocatoria previo al tratamiento de esta ordenanza, justamente para conocer información que no la tenemos porque el Ejecutivo Municipal no la envía el Concejo Deliberante”, manifestó Benavides y explicó “queríamos saber cómo había impactado en la recaudación el impuestazo que han hecho con la recategorización de más de 21 mil catastros”.

En este sentido señaló que en algunos casos el incremento significó el 600, 800 o hasta 1000 por ciento para los contribuyentes.

La jefa de Gabinete Municipal, Agustina Gallo en Aries justificó su falta a la reunión diciendo que la información que los ediles solicitaron no la puede tener de un día para otro, sino que los informes son complejos por lo que necesita de más tiempo. Confirmó que el próximo viernes irá juntos a los otros funcionarios requeridos al Concejo con los informes.

“Nosotros trabajamos seriamente, no demagógicamente ni tampoco haciendo show electoralista”, bramó.

A estas declaraciones, Benavides agarró el guante y le respondió a la funcionaria recordándole que trimestralmente es una obligación que establece la Carta Municipal la rendición de cuentas y hasta la fecha no han accedido a esa información. Información que señaló debería estar disponible ya que se jactan de una gestión ordenada y transparente.

En la misma línea, Benavides expuso que tampoco tienen la ejecución presupuestaria de noviembre del 2022 ni de enero, febrero y marzo de 2023.

“Podríamos haber constatado los concejales cómo ha sido la recaudación durante ese período con el impacto de este impuestazo, sobre la recategorización más el impuestazo encubierto que ya veníamos advirtiendo con el aumento de la unidad tributaria”, indicó.

Por otro lado, la edil le respondió a la Jefa de Gabinete y sostuvo que el “show electoralista es lo que hace el Ejecutivo Municipal no solo con este tema, sino con otras cuestiones”, haciendo hincapié en lugar de estar al servicio del vecino, los funcionarios están en campaña porque muchos de ellos son candidatos en las listas de la intendente Bettina Romero.