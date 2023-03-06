Oficializaron las Comisiones en el Concejo Deliberante de Capital 

Salta 06 de marzo de 2023 Por Ivana Chañi
Además, se oficializó el ingreso de Franco Biella al cuerpo de ediles. 
concejo deliberante fachada

Este viernes, en el Boletín Oficial de la Municipalidad se publicó la oficialización del concejal Franco Biella, quien vale recordar ingresó en reemplazo de Ricardo “Pitu” Colque, destituido por violencia de género. 

Biella cumplirá su mandato desde el 22 de febrero, fecha en que juró, hasta el 02 de diciembre de 2023.

WhatsApp Image 2023-02-22 at 10.16.40Franco Biella asumió en lugar de "Pitu" Colque en el Concejo Deliberante 

Por otra parte, mediante la Resolución 002 del Concejo Deliberante, también publicada este último viernes, se acordó la conformación de las Comisiones permanentes, con sus respectivas autoridades: Presidente, Vicepresidente y Miembros. 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL 

Presidente BENAVIDES, ANA PAULA 

Vicepresidente GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO 

Miembros GRAMAJO SALOMON, MARIA; SOLEDAD VARGAS, ALICIA DEL VALLE; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL; GARECA, MALVINA MERCEDES; PALARIK, IGNACIO DANIEL; AM, CAROLINA TELMA 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, HACIENDA, PRESUPUESTO, CUENTAS Y POLITICA TRIBUTARIA 

Presidente AM, CAROLINA TELMA 

Vicepresidente VARGAS, ALICIA DEL VALLE 

Miembros SALIM, ALBERTO; BIELLA, FRANCO; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; COSTANZO, VICTOR ALFREDO; BENAVIDES, ANA PAULA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Presidente GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL

Vicepresidente BENAVIDES, ANA PAULA 

Miembros SALIM, ALBERTO; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 

Presidente RAMOS, ARNALDO ABEL 

Vicepresidente VARGAS, ALICIA DEL VALLE 

Miembros COSTANZO, VICTOR ALFREDO; LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL; VIRGILI, EDUARDO JOSE; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO; BIELLA, FRANCO; SALIM, ALBERTO; BENAVIDES, ANA PAULA 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRIVATIZACIONES 

Presidente GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO

Vicepresidente RAMOS, ARNALDO ABEL 

Miembros ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

Presidente VIRGILI, EDUARDO JOSE 

Vicepresidente LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL  

Miembros JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA; COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; OROZCO, MARIA EMILIA 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y BECAS 

Presidente JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA 

Vicepresidente GARECA, MALVINA MERCEDES 

Miembros PALARIK, IGNACIO DANIEL; GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO; COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; OROZCO, MARIA EMILIA 

COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y PRENSA 

Presidente LOPEZ, PABLO EMANUEL 

Vicepresidente JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA 

Miembros BENAVIDES, ANA PAULA; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL 

COMISIÓN DE DEPORTES, TURISMO Y RECREACIÓN 

Presidente BENNASSAR, MARIA INES 

Vicepresidente LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL 

Miembros COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; LOPEZ, PABLO EMANUEL BIELLA, FRANCO 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Presidente SALIM, ALBERTO 

Vicepresidente KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO 

Miembros BENNASSAR, MARIA INES; OROZCO, MARIA EMILIA; LOPEZ, PABLO EMANUEL 

COMISION DE SALUD, INFANCIA Y TERCERA EDAD 

Presidente GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD 

Vicepresidente COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO 

Miembros BENNASSAR, MARIA INES; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; RAMOS, ARNALDO ABEL 

COMISIÓN DE ASUNTOS VECINALES, ORGANIZACIONES COMUNITARIASY DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Presidente PALARIK, IGNACIO DANIEL 

Vicepresidente BIELLA, FRANCO 

Miembros COSTANZO, VICTOR ALFREDO; RAMOS, ARNALDO ABEL; LOPEZ, PABLO EMANUEL 

COMISIÓN DE MUJERES, DIVERSIDAD, GÉNEROS Y JUVENTUD 

Presidente OROZCO, MARIA EMILIA 

Vicepresidente GARECA, MALVINA MERCEDES 

Miembros ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; LOPEZ, PABLO EMANUEL BIELLA, FRANCO 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERJURISDICCIONALES Y COMERCIO EXTERIOR 

Presidente GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL 

Vicepresidente BENAVIDES, ANA PAULA 

Miembros SALIM, ALBERTO; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO 

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

 Presidente GARECA, MALVINA MERCEDES 

Vicepresidente RAMOS, ARNALDO ABEL 

Miembros GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO; OROZCO, MARIA EMILIA; GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD 

2023 comisiones Concejo Deliberante de Salta

Ivana Chañi

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