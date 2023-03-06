Oficializaron las Comisiones en el Concejo Deliberante de Capital
Este viernes, en el Boletín Oficial de la Municipalidad se publicó la oficialización del concejal Franco Biella, quien vale recordar ingresó en reemplazo de Ricardo “Pitu” Colque, destituido por violencia de género.
Biella cumplirá su mandato desde el 22 de febrero, fecha en que juró, hasta el 02 de diciembre de 2023.
Por otra parte, mediante la Resolución 002 del Concejo Deliberante, también publicada este último viernes, se acordó la conformación de las Comisiones permanentes, con sus respectivas autoridades: Presidente, Vicepresidente y Miembros.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
Presidente BENAVIDES, ANA PAULA
Vicepresidente GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO
Miembros GRAMAJO SALOMON, MARIA; SOLEDAD VARGAS, ALICIA DEL VALLE; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL; GARECA, MALVINA MERCEDES; PALARIK, IGNACIO DANIEL; AM, CAROLINA TELMA
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, HACIENDA, PRESUPUESTO, CUENTAS Y POLITICA TRIBUTARIA
Presidente AM, CAROLINA TELMA
Vicepresidente VARGAS, ALICIA DEL VALLE
Miembros SALIM, ALBERTO; BIELLA, FRANCO; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; COSTANZO, VICTOR ALFREDO; BENAVIDES, ANA PAULA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Presidente GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL
Vicepresidente BENAVIDES, ANA PAULA
Miembros SALIM, ALBERTO; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Presidente RAMOS, ARNALDO ABEL
Vicepresidente VARGAS, ALICIA DEL VALLE
Miembros COSTANZO, VICTOR ALFREDO; LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL; VIRGILI, EDUARDO JOSE; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO; BIELLA, FRANCO; SALIM, ALBERTO; BENAVIDES, ANA PAULA
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRIVATIZACIONES
Presidente GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO
Vicepresidente RAMOS, ARNALDO ABEL
Miembros ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO
COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Presidente VIRGILI, EDUARDO JOSE
Vicepresidente LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL
Miembros JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA; COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; OROZCO, MARIA EMILIA
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y BECAS
Presidente JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA
Vicepresidente GARECA, MALVINA MERCEDES
Miembros PALARIK, IGNACIO DANIEL; GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD; KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO; COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; OROZCO, MARIA EMILIA
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y PRENSA
Presidente LOPEZ, PABLO EMANUEL
Vicepresidente JORGE SARAVIA, LAURA CECILIA
Miembros BENAVIDES, ANA PAULA; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL
COMISIÓN DE DEPORTES, TURISMO Y RECREACIÓN
Presidente BENNASSAR, MARIA INES
Vicepresidente LOPEZ MIRAU, JORGE DANIEL
Miembros COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO; LOPEZ, PABLO EMANUEL BIELLA, FRANCO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD
Presidente SALIM, ALBERTO
Vicepresidente KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO
Miembros BENNASSAR, MARIA INES; OROZCO, MARIA EMILIA; LOPEZ, PABLO EMANUEL
COMISION DE SALUD, INFANCIA Y TERCERA EDAD
Presidente GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD
Vicepresidente COSTANZO, VÍCTOR ALFREDO
Miembros BENNASSAR, MARIA INES; ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; RAMOS, ARNALDO ABEL
COMISIÓN DE ASUNTOS VECINALES, ORGANIZACIONES COMUNITARIASY DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Presidente PALARIK, IGNACIO DANIEL
Vicepresidente BIELLA, FRANCO
Miembros COSTANZO, VICTOR ALFREDO; RAMOS, ARNALDO ABEL; LOPEZ, PABLO EMANUEL
COMISIÓN DE MUJERES, DIVERSIDAD, GÉNEROS Y JUVENTUD
Presidente OROZCO, MARIA EMILIA
Vicepresidente GARECA, MALVINA MERCEDES
Miembros ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA ESTELA; LOPEZ, PABLO EMANUEL BIELLA, FRANCO
COMISIÓN DE RELACIONES INTERJURISDICCIONALES Y COMERCIO EXTERIOR
Presidente GAUFFIN, JOSÉ MIGUEL
Vicepresidente BENAVIDES, ANA PAULA
Miembros SALIM, ALBERTO; VIRGILI, EDUARDO JOSE; GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
Presidente GARECA, MALVINA MERCEDES
Vicepresidente RAMOS, ARNALDO ABEL
Miembros GARCÍA ALCAZAR, JOSE DARIO ANTONIO; OROZCO, MARIA EMILIA; GRAMAJO SALOMON, MARIA SOLEDAD