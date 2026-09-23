Refuerzan la limpieza del cerro San Bernardo con operativos una vez por mes

Un operativo de limpieza permitió retirar colchones, maderas, cajas, botellas y otros residuos acumulados en distintas laderas del cerro San Bernardo. Los trabajos alcanzaron sectores de difícil acceso y dieron continuidad a las tareas que habían comenzado detrás del hospital San Bernardo.

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, explicó que los equipos pudieron avanzar hacia zonas más elevadas del cerro. “Pudimos sacar colchones, maderas, cajas, botellas, cantidad, infinidad de cosas que, lógicamente, se van acumulando en las laderas”, detalló.

Según indicó, la intención es repetir este tipo de intervenciones una vez por mes para mantener los espacios verdes y, particularmente, la reserva natural ubicada en torno al cerro San Bernardo.

Miranda señaló además que días atrás habían recibido denuncias y comentarios sobre la presencia de personas que aparentemente se estaban instalando en algunas de las laderas. La situación, explicó, podía observarse incluso desde distintos puntos de la ciudad.

“Identificamos rápido de qué se trataba y hoy pudimos sacar. Estaban en una altura muy elevada que se veía de la ciudad”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, afirmó que buscarán evitar la ocupación de estos sectores y la consecuente acumulación de residuos. “La idea es seguir trabajando fuerte, de manera que no nos ocupen estos lugares y que no se generen ese tipo de basura que terminan contaminando”, expresó.

El funcionario advirtió que la presencia de residuos no solo afecta visualmente al cerro, sino que también genera un impacto ambiental sobre el espacio.

Miranda agregó que las tareas de mantenimiento continuarán también en plazas, platabandas y otros espacios verdes utilizados por los vecinos para actividades deportivas, recreativas y culturales.