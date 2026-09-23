Una suelta de libros invita a celebrar el Día de las Bibliotecas Populares

Cada 23 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de las Bibliotecas Populares, en homenaje a la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), surgida en 1870 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

A modo de celebración, la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos mantiene una suelta permanente de libros.

En diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, el presidente de la institución, Luis Vaca, explicó que buena parte del material surge de los aportes de la propia comunidad. “Recibimos muchas donaciones de textos, revistas, novelas, y que por ahí están repetidas y hacemos, tenemos una suelta permanente”, contó.

La iniciativa ya se realizaba en la biblioteca, aunque recientemente decidieron darle mayor difusión para ampliar su alcance. “Hay desde recetas de cocina hasta novelas de todo tipo, hasta en francés e inglés, textos de todo tipo que les pueden servir”, detalló.

Según explicó, la propuesta tuvo una buena recepción entre los vecinos y busca ofrecer una alternativa para quienes no tienen la posibilidad de concurrir regularmente a una biblioteca.

Vaca contó que la suelta forma parte del trabajo que desarrolla la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos, creada en 1964 a partir de una iniciativa de vecinos. Vaca recordó que nació con “esta pequeña ilusión de crear un centro cultural para la educación y para fomentar la lectura” y destacó que el espacio logró sostenerse a lo largo de los años.

Además de la circulación de libros, la biblioteca mantiene otras propuestas destinadas a los vecinos. “También los talleres están a disposición permanentemente: talleres de folclore para personas mayores, de tango, escuela de rock, clases de yoga. Una serie de actividades que se las mantienen para la comunidad”, explicó.

Para Vaca, esas iniciativas forman parte de una función que continúa vigente en los barrios. “Las bibliotecas populares trabajan, hacen un trabajo más que nada en los lugares donde justamente está esta necesidad”, sostuvo.