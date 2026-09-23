Iruya busca fortalecer la producción ovina y caprina para ampliar su comercialización

La producción ovina y caprina de Iruya será el eje de un trabajo orientado a mejorar la capacidad de las unidades familiares, generar excedentes y ampliar las posibilidades de comercialización.

Las necesidades del sector fueron abordadas durante una reunión entre el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el diputado provincial por Iruya, Oscar Chosco; productores y representantes de comunidades originarias.

Entre los objetivos planteados se encuentra avanzar en el agregado de valor y facilitar el acceso a mercados para que las familias productoras puedan mejorar sus posibilidades de generar ingresos.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindará asistencia técnica y acompañamiento a los pequeños productores. También se analizarán herramientas de financiamiento acordes con las necesidades del sector.

Durante el encuentro se identificaron además algunas de las condiciones que actualmente dificultan la actividad, entre ellas la disponibilidad de forraje y la infraestructura necesaria para el manejo del ganado.

También se planteó el impacto que generan los incendios y las heladas sobre la producción, así como las pérdidas ocasionadas por animales predadores. Para estas problemáticas se prevé articular acciones con los organismos correspondientes.

Del encuentro también participó Pablo Fernández Savoy, del área de Desarrollo Agropecuario.