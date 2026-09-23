Empresas de transporte esperan que este jueves se liberen fondos pendientes

Las empresas subconcesionarias del transporte urbano de pasajeros informaron que, tras una reunión mantenida este miércoles con el Directorio de SAETA, para este jueves estaría prevista la liberación de fondos.

"Desde el área operativa de SAETA se informó que para mañana (jueves) estaría previsto liberar un pago, destinado a comenzar a regularizar los compromisos pendientes", indicaron.

De concretarse el desembolso, las empresas anticiparon que los recursos serán destinados prioritariamente a la compra de combustible, “insumo esencial para garantizar la circulación de las unidades”.

El encuentro se produjo en un contexto que las subconcesionarias describieron como financieramente complejo. En particular, el sector puso el foco en el abastecimiento de las unidades y sostuvo que contar con los recursos necesarios para combustible resulta “indispensable para sostener las frecuencias y asegurar la prestación cotidiana del servicio”.