Según Esteban su gestión fue “la de mayor inversiones en la historia de la medicina en Salta”

En diálogo con Aries, el titular de la cartera sanitaria provincial, Juan José Esteban analizó su gestión e hizo un detalle de las obras que se hicieron y se realizarán para mejorar el sistema público de salud.

“Tengo la satisfacción de haber tenido la posibilidad de hacer las inversiones más importantes que se han hecho en la historia de la medicina en Salta”, destacó y agregó que ello provocó una mejora en equipamiento, recursos humanos, infraestructura, insumos y en el parque automotor.

Fue crítico de las gestiones anteriores y sostuvo que “hemos agarrado un sistema de salud totalmente endeble, empobrecido” al tiempo que afirmó que hubo una “desinversión histórica”

En este sentido, reflexionó que debe trabajarse en el primer nivel de atención porque es la entrada al sistema de salud pública.

“Tenemos la posibilidad de incorporar 180 médicos, 120 enfermeros, 100 agentes sanitarios y 1200 contratos covid”, expresó y reconoció que es una deuda pendiente el recurso humano.

Además, señaló que ha trabajado en la gestión con Nación para mejorar el parque automotor por lo cual anticipó que llegarán a la provincia más ambulancias y camionetas 4x4.

Respecto a la construcción de los hospitales, indicó que el “broche de oro” será el hospital de emergencias en la capital, cuya licitación se abrirá este viernes, “vamos a tener un hospital destinado a la patología emergente que es lo que necesitamos hoy”, celebró.

Interior

El funcionario destacó su gestión en el interior provincial y aseguró que allí hay obras de envergadura, ya sea en infraestructura como en equipamiento.

“Hay que seguir trabajando, es histórico el vaciamiento de recursos humanos que tiene la salud de Salta”, aseveró.

Reclamo salarial

Otro punto al que hizo referencia fue al reclamo de los médicos y el personal autoconvocado no médico, dijo que hay que distinguirlos y aclaró que el 82% móvil y la exención impositiva no pasa por su área por lo cual debe extenderse a los legisladores nacionales. Sin embargo, recalcó que en su gestión las jubilaciones de los médicos tuvo una mejora ya que se contemplaron de los últimos diez años los ítems no remunerativos a remunerativos.