Redes: Se burlan de un barra de GyT por “bailar chacarera” mientras se enfrentaban dos facciones

El domingo por la tarde previo al partido de futbol entre Gimnasia y Tiro de Salta contra Atlético de Paraná de Entre Ríos, se registraron distintos disturbios en inmediaciones al Gigante del Norte.

La esquina de la intersección de Leguizamón y Pueyrredón fue el escenario del enfrentamiento entre barras del Albo.

Mientras se registraban insultos, trompadas, empujones y corridas, un vecino filmó desde un balcón a un barra persiguiendo a su posible víctima con sus brazos extendidos, como si se tratase de un cangrejo al momento de su defensa, mientras corría por calle Leguizamón.

Se desplazó, según se ve el video, cerca de 20 metros con los brazos extendidos como un tramo de braceo en una chacarera, un gato o un escondido.

Enfrentamientos entre miembros de 2 agrupaciones de Gimnasia y Tiro. Parece q también hay divisiones. Sucedió ayer antes del partido vs Paraná. pic.twitter.com/cY6PLQE8to — Roberto Gramajo (@robertogramajo) August 29, 2022

El periodista Roberto Gramajo, publicó el material del vecino en su cuenta de Twitter y lejos de ser repudiado por los usuarios, se desplegó una catarata de burlas al barra folklorista.

“Para mi hay uno ahí bailando una chacarera. Pero como no sé de folklore, no me meto”, le replicó un usuario.

“Un grupo es de Gimnasia y el otro grupo es de Tiro. Me voy solo...”, dijo otro.

En grupos de Whatsapp circula el video, musicalizado con Juan de la Calle, una chacarera del Chaqueño Palavecino.

Para otros usuarios, ni siquiera hubo pelea y le reprocharon el contenido a quien publicó el material.