Russo y el desahogo en Boca: “Necesitaban una alegría así”

Boca Juniors volvió a sonreír después de 120 días de sequía y lo hizo de la mejor manera: con una goleada convincente ante Independiente Rivadavia. El 3-0 en Mendoza no solo cortó la racha más negativa en la historia del club, sino que también le permitió a Miguel Ángel Russo sumar su primer triunfo en su tercer ciclo como DT.

En conferencia de prensa, Russo no ocultó la satisfacción por el desahogo colectivo. “Ellos necesitaban una alegría así. Fuimos inteligentes, jugamos con responsabilidad y eso suma para crecer. Lo más importante es que los jugadores se sientan contentos y con confianza”, expresó, marcando la importancia del triunfo no solo en lo futbolístico sino también en lo anímico.

El entrenador destacó además la decisión de llevar a todo el plantel a Mendoza, algo que llamó la atención en la previa. “Siempre tratamos de estar todos. El grupo se fortalece cuando comparte cada momento y esa unión eleva la competencia interna. En Boca siempre hay que mantener la exigencia alta”, señaló Russo, quien evitó hablar de presiones por su continuidad y aseguró estar enfocado en recuperar al equipo para lo que resta del torneo local, el único frente que le queda al Xeneize en este 2025.

Con información de Fútbol para Todos