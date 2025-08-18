Este lunes, desde las 15:30 y en Mataderos, el Torito recibirá a Central Norte con el objetivo de cortar la racha negativa y mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.
Boca cortó la mala racha y le da un respiro a Riquelme
Con un contundente 0-3 de visitante ante Godoy Cruz, el Xeneize volvió al triunfo luego de 12 partidos sin poder ganar.Deportes18/08/2025
Después de 12 partidos sin victorias, la peor racha en la historia del club, Boca Juniors volvió a sonreír con un contundente triunfo sobre Independiente Rivadavia por 3-0 en Mendoza. Esta victoria representa un alivio inmediato para Juan Román Riquelme, vicepresidente y referente del fútbol del club, quien había estado bajo una presión histórica por los malos resultados que pusieron en jaque su gestión y proyectos futbolísticos.
El Xeneize abrió el marcador gracias a Leandro Paredes, mientras que Exequiel Zeballos y Alan Velasco cerraron la goleada, devolviendo confianza al plantel y a la dirigencia. Con este triunfo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo recupera autoridad y solidez en el juego, además de poner fin a un período crítico que había generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del club.
Con los otros torneos del año ya fuera de alcance —la Copa Libertadores y la Copa Argentina quedaron atrás— la Liga Profesional se convierte ahora en el único objetivo para Boca. Riquelme, aliviado por cortar la racha histórica, ya comienza a proyectar la estrategia y los refuerzos necesarios para encarar los próximos compromisos con la tranquilidad de haber recuperado la confianza del plantel y de los hinchas. Este triunfo, además de revitalizar al equipo, le permite al club mirar hacia adelante con expectativas renovadas en su único torneo vigente del 2025.
Tras el 4-2 sobre Godoy Cruz en el Monumental, el DT del Millonario, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa y destacó la respuesta del equipo.
El grupo se fortalece cuando comparte cada momento y esa unión eleva la competencia interna. En Boca siempre hay que mantener la exigencia alta”, señaló Russo.
River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles
El Millonario se impuso de forma contundente 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura
El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto
Con un empate que sabe a poco en el Martearena, Juventud Antoniana hipotecó sus aspiraciones de avanzar en el torneo.
Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.