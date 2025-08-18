Boca cortó la mala racha y le da un respiro a Riquelme

Después de 12 partidos sin victorias, la peor racha en la historia del club, Boca Juniors volvió a sonreír con un contundente triunfo sobre Independiente Rivadavia por 3-0 en Mendoza. Esta victoria representa un alivio inmediato para Juan Román Riquelme, vicepresidente y referente del fútbol del club, quien había estado bajo una presión histórica por los malos resultados que pusieron en jaque su gestión y proyectos futbolísticos.

El Xeneize abrió el marcador gracias a Leandro Paredes, mientras que Exequiel Zeballos y Alan Velasco cerraron la goleada, devolviendo confianza al plantel y a la dirigencia. Con este triunfo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo recupera autoridad y solidez en el juego, además de poner fin a un período crítico que había generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del club.

Con los otros torneos del año ya fuera de alcance —la Copa Libertadores y la Copa Argentina quedaron atrás— la Liga Profesional se convierte ahora en el único objetivo para Boca. Riquelme, aliviado por cortar la racha histórica, ya comienza a proyectar la estrategia y los refuerzos necesarios para encarar los próximos compromisos con la tranquilidad de haber recuperado la confianza del plantel y de los hinchas. Este triunfo, además de revitalizar al equipo, le permite al club mirar hacia adelante con expectativas renovadas en su único torneo vigente del 2025.

Con información de Fútbol para Todos