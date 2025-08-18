Este lunes, desde las 15:30 y en Mataderos, el Torito recibirá a Central Norte con el objetivo de cortar la racha negativa y mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.
Prelista de Lionel Scaloni para los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas
De cara a los próximos compromisos de este 2025, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una prelista de 31 convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.Deportes18/08/2025
Fecha 17
Jueves 4 de septiembre
20.30 Argentina - Venezuela
Fecha 18
Martes 9 de septiembre
20.00 Ecuador - Argentina
Tras el 4-2 sobre Godoy Cruz en el Monumental, el DT del Millonario, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa y destacó la respuesta del equipo.
Con un contundente 0-3 de visitante ante Godoy Cruz, el Xeneize volvió al triunfo luego de 12 partidos sin poder ganar.
El grupo se fortalece cuando comparte cada momento y esa unión eleva la competencia interna. En Boca siempre hay que mantener la exigencia alta”, señaló Russo.
River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles
El Millonario se impuso de forma contundente 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura
El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto
Con un empate que sabe a poco en el Martearena, Juventud Antoniana hipotecó sus aspiraciones de avanzar en el torneo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Emilia Orozco titular y Alfredo Olmedo suplente para el Senado
La Libertad Avanza en Salta confirmó sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Fuerza Patria: Urtubey se queda con la candidatura a senador y Leavy se presenta por fuera
El exgobernador logró la postulación de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy competirá por el Partido de la Victoria.