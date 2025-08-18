Prelista de Lionel Scaloni para los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas

De cara a los próximos compromisos de este 2025, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una prelista de 31 convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Deportes18/08/2025

Fecha 17
Jueves 4 de septiembre
20.30 Argentina - Venezuela

 

Fecha 18
Martes 9 de septiembre
20.00 Ecuador - Argentina

