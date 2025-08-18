Prelista de Lionel Scaloni para los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas

Te puede interesar

El cuervo se mide ante Nueva Chicago Deportes 18/08/2025 Este lunes, desde las 15:30 y en Mataderos, el Torito recibirá a Central Norte con el objetivo de cortar la racha negativa y mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.

Russo y el desahogo en Boca: “Necesitaban una alegría así” Deportes 18/08/2025 El grupo se fortalece cuando comparte cada momento y esa unión eleva la competencia interna. En Boca siempre hay que mantener la exigencia alta”, señaló Russo.