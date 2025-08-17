River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles

El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto
Con un empate que sabe a poco en el Martearena, Juventud Antoniana hipotecó sus aspiraciones de avanzar en el torneo.
El Millonario se impuso de forma contundente 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo ClausuraDeportes17/08/2025Ivana Chañi
En una tarde vibrante en el estadio Monumental, River Plate mostró su poderío ofensivo y superó 4 a 2 a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se recuperó de una desventaja inicial y selló un triunfo que lo afianza en la lucha por la clasificación.
Sebastián Driussi abrió el marcador a los 4 minutos, y luego a los 49, se encargó de marcar para el conjunto local. Gonzalo Galoppo, por su parte, demostró su olfato goleador con un doblete a los 19 y a los 45+5 minutos. Aunque Godoy Cruz logró descontar con dos tantos de Auzmendi a 9' y 29', la ofensiva de River Plate fue imparable.
Con este resultado, River suma tres puntos de oro y eleva la confianza del plantel de cara a su próximo compromiso por la CONMEBOL Libertadores.
Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.
Argentina reaccionó después de un flojo primer tiempo y quedó a tiro de try, pero Nueva Zelanda aceleró en el cierre y logró un claro triunfo por 41-24. Una semana después se cruzarán en el José Amalfitani de Liniers.
La Pulga regresó tras su lesión y en solo 45 minutos fue decisivo: marcó un golazo y asistió a Luis Suárez en el 3-1 de las Garzas. El equipo de Mascherano quedó cuarto en la Conferencia Este.
El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.