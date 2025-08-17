River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles

En una tarde vibrante en el estadio Monumental, River Plate mostró su poderío ofensivo y superó 4 a 2 a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se recuperó de una desventaja inicial y selló un triunfo que lo afianza en la lucha por la clasificación.

Sebastián Driussi abrió el marcador a los 4 minutos, y luego a los 49, se encargó de marcar para el conjunto local. Gonzalo Galoppo, por su parte, demostró su olfato goleador con un doblete a los 19 y a los 45+5 minutos. Aunque Godoy Cruz logró descontar con dos tantos de Auzmendi a 9' y 29', la ofensiva de River Plate fue imparable.

Con este resultado, River suma tres puntos de oro y eleva la confianza del plantel de cara a su próximo compromiso por la CONMEBOL Libertadores.