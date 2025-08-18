Este lunes, desde las 15:30 y en Mataderos, el Torito recibirá a Central Norte con el objetivo de cortar la racha negativa y mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.
Marcelo Gallardo: "Acá el que está bien, juega, es muy simple"
Tras el 4-2 sobre Godoy Cruz en el Monumental, el DT del Millonario, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa y destacó la respuesta del equipo.Deportes18/08/2025
Marcelo Gallardo destacó el rendimiento de River ante Godoy Cruz en el Monumental, un triunfo conseguido con un equipo mayoritariamente alternativo que dejó en evidencia la filosofía de competencia interna que impulsa el entrenador. “Acá el que está bien, juega. Es muy simple”, aseguró el Muñeco en conferencia de prensa, dejando claro que no hay un equipo titular definido y que cada jugador debe ganarse su lugar dentro del campo.
El DT valoró la actuación de los suplentes y reconoció que el plantel se encuentra en constante evolución: “Hoy no era un partido fácil, porque había muchos chicos que no venían jugando. Creo que lo hicieron bastante bien, más allá de algunos errores. En cuanto se van sintiendo mejor, van a tener minutos en cancha. Yo no dejo afuera a futbolistas que aportan cosas positivas al equipo y lo sostienen”, explicó Gallardo, subrayando la importancia de mantener la motivación y la competencia entre todos los futbolistas.
A pesar de algunas complicaciones físicas, como las molestias de Bustos y Juan Fernando Quintero, el entrenador se mostró optimista respecto a su recuperación y evaluará en los próximos días su disponibilidad para la revancha ante Libertad por la Copa Libertadores. Consciente de la magnitud de los desafíos que enfrenta River, Gallardo también destacó la gestión del club y la importancia de formar un equipo sólido que no solo busque resultados, sino que refleje calidad y exigencia en el juego. El Muñeco cerró su conferencia con un recordatorio sobre la final de Madrid: aunque aquel hito quedará para siempre en la memoria del club y sus hinchas, el presente exige nuevos desafíos y la constante búsqueda de excelencia en cada partido.
Con un contundente 0-3 de visitante ante Godoy Cruz, el Xeneize volvió al triunfo luego de 12 partidos sin poder ganar.
El grupo se fortalece cuando comparte cada momento y esa unión eleva la competencia interna. En Boca siempre hay que mantener la exigencia alta”, señaló Russo.
River venció 4-2 a Godoy Cruz en un festival de goles
El Millonario se impuso de forma contundente 4 a 2 a Godoy Cruz en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura
El "Santo" empató con San Martín de Formosa y se estanca en el séptimo puesto
Con un empate que sabe a poco en el Martearena, Juventud Antoniana hipotecó sus aspiraciones de avanzar en el torneo.
Boca, que esta noche enfrenta a Independiente Rivadavia, atraviesa su peor racha histórica y los hinchas comienzan a perder la paciencia.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.