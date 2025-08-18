Marcelo Gallardo: "Acá el que está bien, juega, es muy simple"

Marcelo Gallardo destacó el rendimiento de River ante Godoy Cruz en el Monumental, un triunfo conseguido con un equipo mayoritariamente alternativo que dejó en evidencia la filosofía de competencia interna que impulsa el entrenador. “Acá el que está bien, juega. Es muy simple”, aseguró el Muñeco en conferencia de prensa, dejando claro que no hay un equipo titular definido y que cada jugador debe ganarse su lugar dentro del campo.

El DT valoró la actuación de los suplentes y reconoció que el plantel se encuentra en constante evolución: “Hoy no era un partido fácil, porque había muchos chicos que no venían jugando. Creo que lo hicieron bastante bien, más allá de algunos errores. En cuanto se van sintiendo mejor, van a tener minutos en cancha. Yo no dejo afuera a futbolistas que aportan cosas positivas al equipo y lo sostienen”, explicó Gallardo, subrayando la importancia de mantener la motivación y la competencia entre todos los futbolistas.

A pesar de algunas complicaciones físicas, como las molestias de Bustos y Juan Fernando Quintero, el entrenador se mostró optimista respecto a su recuperación y evaluará en los próximos días su disponibilidad para la revancha ante Libertad por la Copa Libertadores. Consciente de la magnitud de los desafíos que enfrenta River, Gallardo también destacó la gestión del club y la importancia de formar un equipo sólido que no solo busque resultados, sino que refleje calidad y exigencia en el juego. El Muñeco cerró su conferencia con un recordatorio sobre la final de Madrid: aunque aquel hito quedará para siempre en la memoria del club y sus hinchas, el presente exige nuevos desafíos y la constante búsqueda de excelencia en cada partido.

Con información de Fútbol para Todos