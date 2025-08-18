El cuervo se mide ante Nueva Chicago

Este lunes, desde las 15:30 y en Mataderos, el Torito recibirá a Central Norte con el objetivo de cortar la racha negativa y mantenerse en carrera por un lugar en el Reducido.

Para este compromiso, Pablo Fornasari, director técnico del Cuervo, contará con las vueltas de Tiago Banega, quien ingresará por Gianluca Mancuso, y de Facundo Ferreyra, que reemplazaría a Gonzalo Álvez.

De esta manera, Central Norte formaría con: Enzo Vázquez; Santiago Rinaudo, Cristian González, Matías Sánchez, Pedro Sanz; Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Tiago Banega, Facundo Ferreyra; Franco Tisera y Rodrigo Acosta.