El Ministerio de Economía dispuso nuevas emisiones y ampliaciones de títulos públicos para la licitación prevista para el 26 de noviembre, mediante la Resolución Conjunta 69/2026, publicada este viernes.

Entre los instrumentos figuran tres nuevas letras en pesos con topes de $7 billones de valor nominal cada una. Sus vencimientos serán el 16 de febrero, el 10 de mayo y el 16 de julio de 2027.

Dos de esas letras capitalizarán intereses a la tasa determinada en la licitación. La restante estará vinculada a la tasa TAMAR, que toma como referencia depósitos mayoristas de bancos privados.

También se autorizó una letra vinculada al dólar por hasta US$4.450 millones de valor nominal, con vencimiento el 12 de marzo de 2027. Aunque está denominada en dólares, se suscribe y paga en pesos, según el tipo de cambio establecido.

La resolución amplía, además, una letra vinculada al dólar con vencimiento en mayo de 2027, un bono ajustado por CER y un bono dual TAMAR/dólar con vencimiento en enero de 2028.