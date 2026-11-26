La investigación por el tráfico de 204 kilos de cocaína que lleva adelante la Unidad Fiscal Salta sumó dos nuevos imputados —ya son doce en total— tras la detención el 17 de noviembre del sargento primero de la Policía Federal Argentina Roberto Carlos Aranda y de una mujer de 25 años.

En una audiencia celebrada el 19 de noviembre, la auxiliar fiscal Roxana Gual acusó a ambos como presuntos coautores de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por la participación de un menor, en concurso real con almacenamiento, sumándole al suboficial el delito de violación de los deberes de funcionario público.

A pedido del Ministerio Público, el juez federal de Garantías N° 2, Diego Anzorreguy, dictó para ambos la prisión preventiva hasta el 25 de enero próximo, plazo extendido también para la pesquisa, mientras que en los allanamientos realizados en la casa del efectivo en el barrio Santa Ana, en la vivienda de la joven en Cerrillos y en vehículos se secuestraron 7,5 millones de pesos, 21.400 dólares, armas, una motocicleta, celulares y equipos electrónicos de alta gama.

Según la reconstrucción fiscal, Aranda —un suboficial con amplia trayectoria en investigaciones de narcotráfico— habría facilitado información a la estructura narcocriminal para asegurar su impunidad, pese a haber borrado casi todos los datos de su celular: las conexiones surgieron de los teléfonos de otros acusados, de filmaciones que lo ubican en un inmueble del macrocentro donde se coordinaban envíos y de consultas realizadas a colegas tras la caída del cabecilla.

La joven de 25 años, en tanto, habría cumplido el rol de trasladar la droga desde San Antonio de los Cobres hasta una vivienda de Cerrillos, escudándose en más de una decena de viajes hacia esa localidad que intentó justificar como traslados de personal para una minera sin respaldo probatorio, mientras seguimientos y fotografías la ubicaron en La Quiaca y San Antonio de los Cobres, incluso junto a la pareja del líder de la banda.

La causa comenzó el 24 de febrero tras el hallazgo de 17 kilos de cocaína en el tanque de combustible de un auto controlado por Gendarmería en El Naranjo, Rosario de la Frontera, y permitió desarticular una ruta que traía cocaína desde Bolivia por pasos ilegales de La Quiaca, la llevaba a San Antonio de los Cobres y la acopiaba y acondicionaba en camionetas en un taller mecánico de la zona este de Salta capital para revendedores locales y envíos hacia Buenos Aires y el sur del país.

El golpe mayor se produjo entre el 19 y el 21 de julio, en medio de la final del Mundial de fútbol disputada por Argentina y España, cuando una camioneta Volkswagen Amarok que salía hacia el sur fue interceptada en Cabeza de Buey con 117 kilos de cocaína y un allanamiento en Cerrillos sumó otros 70 kilos, operativos que derivaron en ocho detenciones previas —incluido el líder, su pareja, transportistas, un proveedor de celulares y un financista que violaba su arresto domiciliario en el barrio San Remo para ir a pescar tras esperar los controles judiciales— y encendieron las alertas de la fiscalía y del juez por el nivel de penetración y acopio de la banda en la ciudad.