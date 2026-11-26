La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó – en definitiva – la prórroga por un año de la Emergencia Hídrica en todo el territorio salteño.

Según explicó el representante de Molinos, el senador Edgardo Guaymás, la herramienta resulta indispensable para dar continuidad a las políticas de prevención y asistencia frente a una crisis que sigue condicionando el abastecimiento de agua potable, a la producción, la seguridad ambiental y la salud de los pobladores, especialmente de los niños.

“Pese a las acciones desplegadas desde 2022, amplias zonas arrastran déficit en las napas y reservorios. Otro factor a considerar es el fenómeno de Súper Niño, lo que obliga al Estado a contar con mecanismos de respuesta inmediata ante copiosas lluvias que podrían provocar, paradójicamente, la falta de agua potable”, sostuvo el legislador.

En este sentido, consideró que interrumpir la emergencia paralizaría los procesos de contratación ágil, así como la asistencia de hoy coordina el Comité de Crisis.

“La continuidad de la ley tiene un profundo sentido social y humanitario. El agua potable forma una barrera sanitaria esencial para prevenir la desnutrición infantil, por ejemplo”, completó.

Finalmente, Guaymás advirtió que la prórroga de la emergencia no quita los poderes de fiscalización del Ente Regulador de los Servicios Públicos o de la Auditoría General de la Provincia y de ambas Cámaras Legislativas.

“No implica resignar transparencia ni rendición de cuentas”, concluyó el senador.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.