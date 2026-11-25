Entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, los precios de las prendas de vestir y el calzado en el Noroeste argentino registraron una caída del 39,1% respecto del nivel general de inflación, mientras que los del rubro restaurantes y hoteles experimentaron un encarecimiento relativo del 11,5%.

Los datos forman parte de un estudio del Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones (LABSTAT) de la Universidad Nacional de Salta, que relevó 1.076 locales y stands del centro y los tres principales shoppings de la ciudad.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del LABSTAT, Einer Batista, explicó que la investigación comparó la evolución de los precios de cada rubro con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Esta diferencia permite comprender por qué un comerciante puede mantener su volumen de ventas y, aun así, registrar una menor facturación en términos reales.

“Tenemos esta situación donde, por un lado, el comercio se ve perjudicado, pero el consumidor se ve victorioso. ¿Por qué? Porque encuentra que determinados rubros en bienes han bajado su precio real, su precio relativo ha bajado. Por lo contrario, los servicios han aumentado”, explicó.

A este escenario se suman los cambios en las modalidades de compra. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en las empresas que cuentan con locales físicos, las ventas online de indumentaria no deportiva pasaron de representar el 25% al 44% del total en el último año.

El informe también advierte sobre el crecimiento de las compras internacionales. En 2026, el 18% de las personas realizó su primera compra en el exterior, frente al 8% registrado en 2025.

En paralelo, la indumentaria, el calzado y la marroquinería perdieron participación en las ventas de los centros comerciales de la Región Norte. De acuerdo con los datos del INDEC, estos rubros pasaron de representar el 28,6% de las ventas en agosto de 2025 al 25,6% en el mismo mes de 2026.

Frente a estas transformaciones, Batista planteó la necesidad de que los comerciantes revisen sus modelos de negocio para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado.

“Los servicios aumentaron a un nivel mucho mayor de lo que estaba hace tres años y los bienes han bajado. ¿En qué le incide esto al comerciante? En que el comerciante se va a tener que transformar, adaptar o reconvertir”, sostuvo.