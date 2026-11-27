El Gobierno nacional aprobó un nuevo esquema destinado a incorporar más capacidad de generación eléctrica y reducir el riesgo de cortes de luz, especialmente durante los períodos de mayor consumo.

La medida fue oficializada este viernes 27 de noviembre y establece el funcionamiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), un mecanismo que busca garantizar mayor disponibilidad de energía cuando la demanda alcanza sus niveles más altos.

El sistema apunta a incentivar inversiones privadas para reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mediante contratos de largo plazo y pagos adicionales a las empresas que incorporen nueva capacidad de generación.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La Secretaría de Energía, junto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), realizará convocatorias al menos cada seis meses para seleccionar proyectos que aporten potencia al sistema.

Podrán participar iniciativas de generación térmica, almacenamiento de energía y proyectos híbridos. Las empresas deberán presentar propuestas técnicas y económicas que serán evaluadas según las necesidades del sistema eléctrico.

Las licitaciones permitirán priorizar las regiones y los puntos de conexión donde exista mayor necesidad de reforzar el suministro.

Incentivos para incorporar más energía

Las empresas cuyos proyectos resulten seleccionados podrán firmar contratos de hasta 15 años con CAMMESA, con una remuneración adicional por mantener disponible la potencia comprometida.

Ese ingreso complementará los pagos habituales que reciben por la generación y comercialización de electricidad.

El nuevo mecanismo también establece penalidades para las empresas que incumplan los plazos de ejecución o no garanticen la disponibilidad de la potencia contratada.

En determinados casos, los incumplimientos impedirán participar en las dos convocatorias siguientes.

El objetivo del Gobierno es reforzar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico durante los momentos de mayor exigencia, cuando el uso de aires acondicionados y otros equipos incrementa considerablemente la demanda.

Sin embargo, la aprobación del esquema no implica que se incorpore nueva generación de manera inmediata ni garantiza que no habrá cortes durante el próximo verano.

Los proyectos deberán atravesar las convocatorias, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y su correspondiente habilitación comercial.

Además, la disponibilidad de mayor generación no elimina otros factores que pueden provocar interrupciones, como problemas en las redes de transporte y distribución.

Por ahora, la normativa establece las condiciones generales. La potencia que se contratará, las regiones prioritarias y los incentivos concretos se definirán en las próximas convocatorias.