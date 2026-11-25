Los esfuerzos discursivos del Palacio de Hacienda volvieron a chocar de frente con la desconfianza de los inversores. Apenas horas después de que el ministro Luis Caputo saliera a minimizar los últimos indicadores negativos en una entrevista televisiva, el mercado respondió con una nueva ola vendedora sobre los bonos soberanos que impulsó el riesgo país hasta los 1.128 puntos básicos. La tensión también se trasladó sin filtros a las pizarras cambiarias: el dólar oficial en el Banco Nación sumó $ 15 para ubicarse en $ 1.630 para la venta, mientras que el dólar informal trepó un 2,35% y alcanzó los $ 1.740.

La intervención pública del titular de Economía buscaba contener el impacto político y financiero tras la confirmación oficial del Indec sobre el ingreso de la Argentina en una recesión técnica. Lejos de admitir un tropiezo en el programa, Caputo desestimó el criterio estadístico al calificarlo como una "definición arbitraria" que no refleja la profundidad real del proceso, asegurando que la actividad económica se encuentra en crecimiento tras el rebote acumulado entre agosto y septiembre y el arrastre positivo hacia el cierre del año.

En esa misma línea defensiva, el funcionario restó dramatismo a la escalada cambiaria de las últimas jornadas. Atribuyó la depreciación del peso a una "semana de crisis global" que golpeó en promedio a todas las monedas de la región y descartó de plano que el movimiento vaya a trasladarse a los precios internos. Aunque reconoció que la dolarización de carteras por parte de algunas empresas ensanchó la brecha entre el tipo de cambio oficial y el Contado con Liquidación (CCL) hasta el 12%, sostuvo que se siente cómodo con la flotación y consideró que la cotización actual resulta "absolutamente razonable".

Respecto al salto del riesgo país —que perforó su marca más alta en más de un año—, Caputo argumentó que el indicador "no tiene el mismo impacto" que en etapas anteriores de la economía argentina y descargó la responsabilidad sobre el denominado "riesgo político". Según la lectura del ministro, el castigo de los activos locales responde al temor de los mercados frente a un eventual cambio de rumbo electoral y al peso de una historia crediticia adversa que sigue condicionando la percepción externa sobre el país.

(Con información de Página12)