Un fallo de la Justicia Federal de Azul puso en suspenso el plan de reestructuración laboral en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a pocos días de que se hicieran efectivas las cesantías previstas para el 30 de noviembre. El juez Martín Bava admitió una medida cautelar impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó paralizar los efectos de la Disposición 709/2026, mediante la cual el organismo había desconocido la estabilidad laboral de los empleados incorporados a planta permanente durante 2023.

La resolución prohíbe ejecutar despidos, bajas o cambios perjudiciales en las condiciones de revista y exige la inmediata reinstalación de quienes ya hubieran sido desplazados, otorgándole al instituto un plazo perentorio de 48 horas —con habilitación de días y horas inhábiles— para garantizar su cumplimiento.

El fallo delimita estrictamente el universo de beneficiarios al personal incorporado mediante las disposiciones 386, 388 y 412 de 2023, aclarando que otros reclamos deberán tramitarse en sus respectivas jurisdicciones. Al admitir la presentación como un amparo colectivo bajo la doctrina del fallo "Halabi" de la Corte Suprema y reconocer la legitimación de ATE por el impacto directo en las delegaciones de Azul y Tandil —donde el cierre de la sede local ya había dejado a ocho empleados en la incertidumbre—, Bava fundamentó su decisión en el carácter alimentario del salario y la verosimilitud del derecho invocado. La cautelar regirá por seis meses sin adelantar opinión sobre el planteo de fondo, que busca declarar la inconstitucionalidad parcial del DNU 1286/2026 y la nulidad definitiva de la normativa interna del organismo.

La disputa judicial tiene su raíz en el proceso de transformación del sistema de salud militar iniciado en febrero con el DNU 88/2026, que disolvió el IOSFA para crear la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) previniendo inicialmente el traspaso integral de todo el personal. Sin embargo, a fines de octubre, el Ejecutivo modificó ese esquema a través del DNU 1286/2026 para facultar al directorio de la nueva entidad a seleccionar qué puestos absorber bajo el argumento de evitar un desequilibrio financiero, paso que derivó días después en la recategorización como contratados de los agentes ingresados en la "Dotación Inicial" de 2023.

De acuerdo con los registros gremiales, sobre una plantilla total de 2.450 trabajadores, el recorte oficial proyectaba la continuidad de apenas 1.000 agentes en OSFA, dejando a 450 empleados de planta en disponibilidad y a cerca de un millar de contratados fuera del sistema, en un expediente que ahora queda abierto a la apelación del Estado antes de avanzar hacia la sentencia definitiva.

(Con información de Cronista)