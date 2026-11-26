A menos de un año de las elecciones presidenciales, el mercado financiero ya puso en precios el dilema político argentino. Según un nuevo informe publicado hoy por J.P. Morgan —titulado Argentina 2027 Economic Outlook y firmado por los economistas Diego Pereira y Lucila Barbeito—, las cotizaciones actuales de los bonos soberanos incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen en 2027.

Esa percepción de incertidumbre electoral explica el salto del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos —frente a los 400 puntos de junio— y la reapertura de la brecha cambiaria, impulsada por compras privadas de dólares que avanzan a un ritmo anualizado del 4,3% del PBI, desplazando del foco el cumplimiento de las metas macroeconómicas de este año.

Aunque el escenario base de la entidad financiera apuesta por la continuidad del rumbo económico de Javier Milei —lo que resguardaría el superávit fiscal, las bandas cambiarias y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional—, los analistas advierten que una contienda reñida o un eventual retorno a políticas fiscalmente laxas sometería a una fuerte presión al peso y a las reservas.

Para el próximo año, J.P. Morgan proyecta un crecimiento moderado del PBI del 1,8% —tras cerrar 2026 con un alza del 0,8% y atravesar una recesión técnica—, marcado por una expansión del 3% al 4% en el primer semestre y un freno total en la segunda mitad del año debido al ruido electoral y al endurecimiento monetario, mientras que la inflación cerraría 2027 en el 23%, cinco puntos por encima de la pauta oficial.

El informe subraya, sin embargo, que Argentina enfrentará la turbulencia política desde un punto de partida estructuralmente más robusto que en ciclos electorales anteriores, combinando por primera vez desde 2010 un saldo positivo tanto en la cuenta corriente como en las cuentas públicas. En el frente externo, el banco estima un superávit comercial récord de 35.300 millones de dólares para 2026 y exportaciones por 106.800 millones en 2027, apuntaladas por el aporte energético de Vaca Muerta y los nuevos proyectos mineros.

En paralelo, el ancla fiscal se sostendría con un superávit primario del 1,3% del PBI el año próximo para garantizar el equilibrio financiero, dotando al Gobierno de un colchón de dólares e instrumentos de intervención que, si bien no evitarán la volatilidad de campaña, ofrecen mayor capacidad de amortiguación frente a un shock financiero.

(Con información de Ámbito)