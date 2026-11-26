El deterioro de la actividad económica dejó una marca inédita en el mapa laboral argentino: durante 2026 se iniciaron 232 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), el registro anual más elevado de los últimos diez años.

Según datos oficiales remitidos por el Ministerio de Capital Humano al Senado, la cifra supera ampliamente los 158 expedientes de 2025, los 131 de 2024 y hasta los picos recesivos de 2018 (158) y 2019 (184), en un escenario agravado porque el Gobierno dejó sin presupuesto ni ejecución al Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), la histórica herramienta estatal de asistencia salarial para firmas en dificultades.

De acuerdo con el informe de gestión elevado a la Cámara alta al 4 de noviembre, apenas 22 de los 232 trámites concluyeron en acuerdos homologados —que abarcaron a 7.905 trabajadores bajo esquemas de suspensiones no remunerativas previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo— y otros 22 aguardaban su validación final.

En contraste, casi seis de cada diez expedientes quedaron empantanados en instancias administrativas (82 observados y 52 en guarda temporal por falta de requisitos), mientras el resto atraviesa rondas de negociación o cerró sin entendimiento, sin que el Ejecutivo precisara cuántos puestos de trabajo se preservaron efectivamente y cuántos derivaron en cesantías o persianas bajas.

La presión sobre el entramado productivo quedó reflejada en casos emblemáticos de sectores mano de obra intensivos a lo largo del año. Mientras la fabricante de termos Lumilagro redujo su operación en Tortuguitas y la textil correntina Tipoiti pactó liquidar durante 90 días el 70% de los salarios como sumas no remunerativas, en Córdoba la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor intentó recortar 420 de sus 600 puestos ante el rechazo de la Unión Obrera Metalúrgica y terminó solicitando su concurso preventivo de acreedores en noviembre.

Estos números acompañan una contracción histórica del tejido empresarial y del empleo formal desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el padrón de empleadores cubiertos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cayó un 6,3% —una pérdida neta de 32.429 firmas que perforó incluso el piso de la pandemia y marcó la peor racha para los primeros 33 meses de un gobierno desde 1996—, golpeando a 14 de las 18 ramas de actividad, encabezadas por Comercio, Transporte, Construcción e Industria manufacturera, al tiempo que el empleo asalariado registrado privado encadenó 15 meses consecutivos de baja con una merma acumulada de 467.989 puestos.

(Con información de La Nación)