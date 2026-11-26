En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó – en definitiva – la prórroga de la Emergencia Sociosanitaria, por 180 días, para los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

“Esta herramienta legislativa responde a la necesidad del Estado de sostener la asistencia en una región que atraviesa asimetrías históricas”, aseguró el representante de Orán, el senador Juan Cruz Curá, al momento de informar sobre el proyecto.

Añadió que en esta región de la provincia confluyen factores que redundan en un escenario de alto riesgo sanitario, tal el caso de las barreras idiomáticas y las distancias extensas entre parajes, lo que exige una asistencia permanente.

Explicó además el legislador que, justamente, la emergencia permite articular de manera inmediata la asistencia a los lugareños.

“Bajo la emergencia se hicieron centros de diálisis y oncología, centros de salud barriales y mejoras en los hospitales de la zona, además de fortalecer equipos de agentes sanitarios interculturales”, señaló.

No obstante, apuntó que no dar continuidad al instrumento frenaría los mecanismos de logística que permiten llegar con asistencia a los parajes más alejados, pero advirtió que la agilidad operativa no significa ausencia de control.

“Cuando una posta sanitaria se queda sin insumos o hay que asistir a una comunidad aislada por la lluvia, los plazos de licitación resultan incompatibles con el cuidado de la vida”, indicó el senador por Orán.

Finalmente, Curá insistió en que, más allá de la inmediatez operativa, la emergencia no quita a los organismos de control sus facultades, además de que el Ejecutivo está obligado a informar a ambas Cámaras sobre el dinero invertido y la evaluación de los indicadores sanitarios.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.