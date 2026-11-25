Las góndolas reflejan con crudeza el enfriamiento de la actividad económica argentina. De acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados cayeron un 0,9% mensual en septiembre y marcaron un retroceso interanual del 3%, encadenando cuatro meses consecutivos en terreno negativo y acumulando una contracción del 2,9% en los primeros nueve meses de 2026.

El panorama tampoco ofrece alivio en el resto de los grandes formatos comerciales: los autoservicios mayoristas bajaron un 0,5% mensual —acumulando un rojo del 2,5% en el año y siete meses seguidos de caída en su tendencia-ciclo—, mientras que los centros de compras retrocedieron un 0,8% respecto de agosto, cerrando el período enero-septiembre con una baja del 1,1%.

Detrás de este desempeño persiste una brecha entre la desaceleración inflacionaria y la recuperación real del bolsillo. Aunque el índice general de precios promedió un 2,2% en octubre, las canastas básicas alimentaria y total escalaron un 3,1% y un 3,5% respectivamente, impulsadas por tarifas y servicios que absorbieron gran parte del ingreso disponible de los hogares.

Según coincidieron especialistas del sector y referentes empresariales como Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la caída del consumo responde a que las familias destinan una porción cada vez mayor de sus salarios a gastos fijos indispensables, dejando un margen mínimo para el gasto discrecional e incluso forzando recortes en rubros cotidianos como bebidas sin alcohol (-9,5% en cadenas) y productos perecederos (-7,7%).

Este escenario de restricción presupuestaria transformó de raíz los hábitos de compra y reconfiguró el mapa comercial en perjuicio de las grandes superficies físicas. Tal como explicó José Gómez de la Serna, Head of eCommerce en Newsan, el consumidor actual se volvió extremadamente racional: realiza compras más frecuentes y de menor volumen, persigue promociones y compara precios al instante.

En esa dinámica, el comercio electrónico se consolidó como el único canal en expansión sostenida, permitiendo a las cadenas con plataformas digitales robustas amortiguar la sangría de sus salones físicos, mientras que los mayoristas sufren por partida doble al sentir el ajuste de los pequeños comercios de barrio que hoy operan con inventarios mínimos.

La debilidad de la demanda también alteró las formas de pago y encendió alarmas en el entramado pyme. En las cajas de los supermercados, el uso de tarjetas de crédito y débito perdió terreno frente al avance explosivo de las billeteras virtuales y códigos QR, cuya facturación nominal creció un 65,6% interanual en septiembre, seguida por el efectivo con un 35,3%.

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas —que según la CAME acumulan una retracción del 2% en sus ventas minoristas en lo que va del año— enfrentan una encrucijada crítica: sostener sus márgenes de rentabilidad y sus plantillas laborales en un mercado cada vez más estrecho y ferozmente competitivo.

(Con información de Ámbito)