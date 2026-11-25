La crisis económica y el ajuste en curso golpean con especial dureza a quienes no poseen vivienda propia, empujando a las familias hacia un laberinto de endeudamiento y precariedad contractual. De acuerdo con la Encuesta Inquilina 2026 —elaborada en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, el CEUR y centros académicos—, el 59% de los hogares que alquilan tuvo que pedir dinero prestado este año, un salto alarmante frente al 37% registrado en 2025.

Aunque el 91% logra mantenerse al día con sus obligaciones, ese cumplimiento esconde una fragilidad extrema: el 72% de quienes contrajeron deudas destinaron esos recursos directamente a cubrir el techo, mientras que más de la mitad de los encuestados ya destina más del 50% de sus ingresos al alquiler, una proporción que trepa al crítico 74% entre jubilados y pensionados.

Para sostener la vivienda a flote, las familias se vieron forzadas a aplicar severos recortes en su vida cotidiana y a descapitalizarse. El relevamiento revela que el 70% de los hogares debió reducir sus consumos básicos, el 49% quemó sus ahorros y apenas un marginal 10% conserva hoy capacidad de ahorro. En paralelo, el atraso en el pago de gastos corrientes o deudas se duplicó en apenas doce meses al escalar del 16% al 31%, un cuadro agravado por el deterioro del mercado laboral dentro de este universo, donde la desocupación subió del 7% al 10% y la subocupación saltó del 17% al 25%.

La desregulación del mercado inmobiliario también transformó las reglas de juego en detrimento de la previsibilidad de los inquilinos. Entre 2024 y 2026, los contratos a tres años se desplomaron del 30% al 7%, consolidando plazos más cortos —el 52% dura dos años— y esquemas de ajuste mucho más agresivos: pese a la desaceleración inflacionaria, las actualizaciones trimestrales se duplicaron hasta alcanzar el 46% de los acuerdos, mientras que los aumentos anuales casi desaparecieron al caer al 2%. A esto se suma un avance de la informalidad, con un 30% de los hogares alquilando sin contrato escrito, un 46% abonando en efectivo y un 19% sujeto a cláusulas sin un índice de actualización definido.

El informe expone además el traslado sistemático de costos ilegales o extraordinarios hacia el bolsillo del locatario. Quienes operan a través de inmobiliarias no solo enfrentan valores en promedio un 15% más caros que los acuerdos con dueños directos, sino que en el 83% de los casos debieron abonar comisiones, una práctica que persiste en el 76% de las operaciones en la Ciudad de Buenos Aires a pesar de estar expresamente prohibida por ley. Como si fuera poco, una porción significativa de los inquilinos terminó absorbiendo gastos que por naturaleza corresponden a los propietarios: el 37% pagó expensas extraordinarias, el 23% se hizo cargo del impuesto inmobiliario y el 46% debió costear arreglos estructurales en las viviendas que habita.

(Con información de Página12)