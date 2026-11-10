Tras más de 20 años, cierra un histórico local de ropa deportiva en Salta: “Ya no se pudo más”

Después de más de 20 años de trayectoria, NAV Deportes, el histórico local de indumentaria deportiva del centro de Salta cerrará sus puertas. Su propietaria, Natalia, contó que atravesaron meses de ventas muy bajas y que, pese a los esfuerzos por mantener el negocio, ya no pudieron sostenerlo.

En diálogo con Aries, la comerciante explicó que el consumo cambió y que cada vez más clientes buscan productos económicos, incluso cuando eso implica resignar calidad.

“Hoy siento que la gente empezó a buscar precio por sobre la calidad”, expresó.

Natalia señaló que su comercio trabaja con productos nacionales de alta calidad, cuyos costos dificultan competir con artículos importados más baratos.

“Hoy, ante la necesidad, no es la calidad, sino lo que uno puede comprar”, reflexionó.

“Lo dimos todo, de todas las formas posibles”

La propietaria contó que intentaron distintas alternativas para continuar con la actividad, pero las ventas no fueron suficientes.

“Tuvimos un año muy, muy duro e intentamos, lo dimos todo, de todas las formas posibles y ya no se pudo más”, lamentó.

También aclaró que el alquiler no fue el motivo determinante del cierre.

“Fue la poca venta, en realidad”, precisó.

Sobre la competencia de los productos importados, rechazó responsabilizar a otros comerciantes y sostuvo que comprende las decisiones de los consumidores.

“No estoy para nada en contra de la importación, todo lo contrario. Es el negocio, es a lo que la gente hoy tiene acceso”, manifestó.

La despedida de los clientes

Natalia se emocionó al recordar el vínculo construido durante más de dos décadas con trabajadores y clientes.

“Los chicos que trabajan acá están desde siempre, es como muy familiar todo el entorno”, contó.

La noticia del cierre generó tristeza entre los compradores habituales, que se acercaron durante los últimos días para acompañar al comercio.

“Los clientes no lo pueden creer, pero con mucho cariño”, relató.

Consultada sobre sus próximos proyectos, reconoció que todavía no puede pensar en una nueva actividad.

“Es como un día a la vez y ya va a estar todo bien. De alguna forma haremos algo”, concluyó.