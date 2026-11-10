Sáenz entregará 93 viviendas en Rosario de Lerma: cuatro están adaptadas

El acto se realizará desde las 10 en un nuevo barrio ubicado sobre la ruta provincial 36. Las casas cuentan con dos dormitorios y servicios esenciales.
Salta10/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un total de 93 familias de Rosario de Lerma recibirán este martes las llaves de sus nuevas viviendas, durante un acto que será encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz.

La entrega está prevista para las 10 de la mañana, en el nuevo barrio ubicado sobre la ruta provincial 36, kilómetro 3, junto a la escuela Jean Mermoz N.º 7171.

Las casas fueron construidas a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y forman parte de un conjunto habitacional que incluye infraestructura urbana y conexiones a servicios esenciales.

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Cómo son las nuevas viviendas

Cada unidad tiene una superficie de 62 metros cuadrados, distribuidos en estar-comedor, cocina-lavadero, dos dormitorios y baño completo.

Del total de viviendas, cuatro fueron adaptadas para personas con necesidades específicas de accesibilidad.

El proyecto también contempló conexiones a agua potable, cloacas, electricidad y gas natural, además de cordón cuneta, veredas peatonales, enripiado y otras obras complementarias.

Durante la ceremonia, los beneficiarios recibirán las carpetas y las llaves de sus casas.

El acto podrá seguirse a través de las redes oficiales del Gobierno de Salta.

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