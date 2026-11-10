Mercado San Miguel: bajaron la papa y el tomate tras las subas por las lluvias

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Los precios de las frutas y verduras muestran mayor estabilidad en el anexo del mercado San Miguel, después de varias semanas marcadas por aumentos vinculados con las condiciones climáticas. La papa y el tomate volvieron a ubicarse en torno a los $1.500 por kilo, mientras que la frutilla comienza a despedirse de la temporada.

Durante una recorrida de Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, los comerciantes explicaron que las lluvias habían complicado las cosechas y provocado incrementos en distintos productos.

“Ya ha vuelto a 1.500 nomás, la papa y el tomate”, señaló una vendedora, quien aseguró que el resto de las verduras mantiene valores similares a los de la semana anterior.

Entre los precios relevados, el tomate cherry cuesta $4.000 y la palta se consigue a $6.000. Los vendedores aclararon que los valores pueden variar entre puestos.

La frutilla baja de precio antes de terminar su temporada

En otro puesto del mercado, una comerciante explicó que la frutilla atraviesa sus últimas semanas de comercialización y que su precio volvió a bajar después de los aumentos registrados durante los períodos de lluvia.

“Más o menos se mantuvo entre 3.000 y 6.000 el kilo. Unas semanas por ahí sí elevó bastante el precio, que se conseguía a 8.000”, recordó.

Según explicó, las precipitaciones dificultaron la cosecha y redujeron temporalmente la disponibilidad del producto.

Actualmente, el kilo de frutilla se vende a $5.000.

“Ahora empezó a bajar de nuevo otro poco”, indicó la comerciante, quien aseguró que todavía se consiguen frutillas en buenas condiciones.

Con la llegada del calor, también comienza a ampliarse la oferta de frutas de temporada. Los duraznos se consiguen desde $2.000, mientras que empiezan a aparecer cerezas, frambuesas y arándanos.

En el caso de los frutos rojos, la vendedora señaló que las cerezas y frambuesas rondan los $20.000 por kilo, mientras que las bandejas de arándanos bajaron hasta los $2.500, después de haberse comercializado entre $4.000 y $5.000.

Los comerciantes destacaron que la llegada de nuevos productos permitirá ampliar la variedad disponible durante las próximas semanas.