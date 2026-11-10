“Enderezar la senda torcida”: Rossi llamó a los argentinos a cambiar de rumbo ante León XIV

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, dirigió un mensaje de agradecimiento al papa León XIV durante la multitudinaria misa celebrada este martes en FAdeA, donde destacó la importancia de la santidad y llamó a los argentinos a transformar sus vidas a partir del encuentro con Dios y con los demás.

“Celebramos esta Argentina santa y pecadora como una tierra bendecida por testigos y figuras propias que caminaron santamente estas sendas”, expresó ante el pontífice y los fieles.

Rossi recordó que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que implica un compromiso cotidiano y la disposición a realizar cambios profundos.

En ese sentido, habló de experiencias que marcan un antes y un después, obligan a revisar las decisiones personales y permiten descubrir nuevos caminos.

Un llamado a cambiar de rumbo

El arzobispo sostuvo que el encuentro con Dios debe traducirse también en un compromiso con las necesidades de los demás.

“Así como no hay santo sin experiencia de Dios, creo que tampoco lo hay sin experiencia de renuncias propias en favor de los otros”, afirmó.

También recordó distintas figuras bíblicas que transformaron sus vidas, entre ellas Zaqueo, quien devolvió lo robado, y Mateo, que abandonó su actividad como cobrador de impuestos.

Rossi señaló que la visita de León XIV puede representar para muchos argentinos una oportunidad de reencontrarse con la esperanza, la misericordia y el deseo de corregir el rumbo.

“Volver por otro camino o enderezar la senda torcida”, expresó al referirse a esa posibilidad de transformación.

Finalmente, destacó el ejemplo de los “santos de las puertas de al lado”, una expresión del papa Francisco para reconocer la fe cotidiana de padres, trabajadores y personas que atraviesan enfermedades.

“Santo Padre, León, gracias. Argentina y Córdoba es su casa”, concluyó.