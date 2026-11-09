Salteños esperan al Papa en Córdoba: “La motivación es preciosa”

La visita del papa León XIV a Córdoba moviliza a miles de fieles de distintos puntos del país, entre ellos un contingente de 140 peregrinos salteños encabezado por el padre Ossola, párroco de San Lorenzo y vocero de la Catedral Basílica de Salta.

En diálogo con Aries, el sacerdote confirmó que llegaron durante la mañana de este lunes a Villa Carlos Paz, luego de partir desde Salta el domingo a las 18 horas.

El grupo viajó principalmente en dos colectivos, mientras que otros 20 peregrinos se trasladaron en avión. Entre los participantes hay adolescentes, jóvenes y adultos mayores provenientes de San Lorenzo, Las Costas y Salta Capital.

"Gracias a Dios ya estamos acá. El viaje fue excelente", expresó el sacerdote, quien destacó el entusiasmo de los fieles por participar de la celebración papal.

Saldrán a las 4 de la madrugada hacia FAdeA

Ossola explicó que el contingente tiene previsto partir este martes a las 4 de la madrugada hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la ciudad de Córdoba, donde se celebrará la misa presidida por León XIV.

Si bien todos cuentan con sus acreditaciones, aclaró que el ingreso y la ubicación dependerán del orden de llegada.

"El predio se va llenando a medida que uno llega. No es que uno tiene asignado un lugar, sino que el que llega primero irá más adelante", señaló.

Una misa compartida con peregrinos de todo el país y Paraguay

El sacerdote relató que en los hoteles de Villa Carlos Paz se encuentran alojados contingentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes e incluso Paraguay.

En ese contexto, destacó una experiencia especial que vivieron durante la jornada: cerca de 200 peregrinos participaron de una misa en el hotel, siguiendo también la celebración del Papa a través de una pantalla gigante.