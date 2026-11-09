Complicaciones en las rutas de Salta: el tramo de la Ruta 40 que conviene evitar

Las rutas nacionales y provinciales presentan distintas dificultades de circulación este lunes 9 de noviembre, principalmente por baches, trabajos de reparación, neblina y sectores con calzadas deterioradas.

El relevamiento de Defensa Civil, actualizado durante la mañana, advierte sobre tramos donde es necesario reducir la velocidad y respetar la señalización vial.

Rutas nacionales: dónde están los principales problemas

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, hay pozos en la calzada, aunque el tránsito se mantiene fluido.

La Ruta Nacional 51 presenta baches antes de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, con circulación de camiones. También se advierte sobre sectores con socavones.

En la Ruta Nacional 34 continúan los problemas por baches y trabajos de reparación. Sobre la RN 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera, hay maquinaria vial y arreglos en ejecución.

La situación más delicada corresponde a la Ruta Nacional 40, entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada. Se indica desviar por la Ruta Provincial 53, en el paraje El Churcal.

Rutas provinciales: neblina y calzadas irregulares

En la Ruta Provincial 33, entre los kilómetros 44 y 59, se registra neblina, visibilidad reducida y presencia de fauna autóctona. También hay tareas de mantenimiento.

La Ruta Provincial 27 presenta reparaciones y circulación de camiones, mientras que en la RP 55, en Molinos, se advierte sobre calzada irregular.

En La Viña, las rutas provinciales 6 y 47 presentan sectores de ripio y vados. En Iruya, la RP 133 tiene tramos de calamina y condiciones de llovizna.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal que trabaja en los distintos tramos.