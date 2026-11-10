Sáenz entregó 93 viviendas en Rosario de Lerma: “Hay familias que esperaron más de 30 años”

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de 93 viviendas en Rosario de Lerma y destacó el esfuerzo económico realizado por la Provincia para finalizar las obras, que habían quedado paralizadas cuando registraban aproximadamente un 50% de avance.

“Estas casas se construyeron con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y hoy 93 familias cumplen su sueño”, expresó el mandatario durante el acto.

Sáenz recordó que la interrupción de los trabajos generó incertidumbre entre los adjudicatarios y explicó que el Gobierno provincial decidió aportar los recursos necesarios para completar las viviendas.

“Lo hicimos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de todos los salteños”, sostuvo.

Familias que esperaron más de 15 años

El gobernador aseguró que uno de los criterios fundamentales para la adjudicación fue la antigüedad de los inscriptos y la situación de las familias con integrantes con discapacidad.

“Hoy los que van a recibir su casa tienen más de 15 años esperando, y en algunos casos muchos más”, señaló.

En uno de los momentos más emotivos del discurso, Sáenz recordó el caso de una mujer que llegó a la entrega con un portarretrato de su esposo fallecido, quien durante años había actualizado la ficha social con la esperanza de acceder a una vivienda.

“Él desde el cielo seguramente está festejando con nosotros”, relató el mandatario al recordar las palabras de la beneficiaria, que había esperado 30 años por su casa.

Críticas a Nación y compromiso con el federalismo

Sáenz cuestionó las políticas nacionales que, según sostuvo, desconocen las necesidades habitacionales y de infraestructura de las provincias.

“Algunas políticas de Estado de los gobiernos nacionales creen que acá vivimos en Buenos Aires y que tenemos todos los lujos, todos los privilegios, y no los tenemos”, afirmó.

En ese sentido, defendió la continuidad de las obras públicas con recursos provinciales y aseguró que la construcción de viviendas seguirá siendo una prioridad en los distintos municipios.

“Si reclamo a nivel nacional federalismo, lo tengo que practicar en mi provincia”, expresó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar entregando viviendas en toda Salta, incluso en los parajes más alejados, y pidió a las familias que nunca pierdan la esperanza de acceder a un techo propio.